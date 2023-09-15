ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات: القبض عصابة تروج لعملات مزيفة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
عملات مزيفة

باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع مجموعة متهمين يقومون بالاحتيال على الأشخاص من خلال ترويج عملات مزيفة عبر “مواقع التواصل الاجتماعي” تحت غطاء أنها عملات صحيحة وبنسب خصومات تصل إلى 50% لقيمة العملة الحقيقية،

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتوفر عملات مجمدة أو موقوف صرفها وإتاحتها للراغبين في الحصول عليها مقابل خصومات على السعر الأساسي يصل إلى 50٪؜ وعند تواصل الضحية معهم يتم إرسال موقع الاستلام والتسليم، و يقوم المتعاونين معهم من التشكيل العصابي الداخلي بالحضور وتسليم عملات مزيفة للضحية والحصول مقابلها على مبالغ صحيحة بالدرهم الإماراتي والفرار من الموقع ليفاجئ الضحية بأنه تعرض لعملية احتيال واستبدل أمواله بأوراق مزيفة.

وتهيب النيابة العامة بالجمهور الحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة، وعدم الانصياع أو تصديق ما يروج له البعض كذباً على وسائل التواصل الاجتماعي مستهدفين في ذلك طالبي الثراء السريع.

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