القبة الحديدية.. متى ظهرت وكيف تعمل وما تكلفتها؟

يتردد مصطلح “القبة الحديدية” منذ بداية الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحماس، وهو مصطلح يثير استفسارات حول معناه، وعن هذا النظام الإسرائيلي الذي قامت تل أبيب بتنفيذه لمقاومة الصواريخ القادمة من غزة إلى المستوطنات.

وفي التقرير التالي نستعرض المعلومات الرئيسية حول منظومة القبة الحديدية وفاعليتها في صدها للصواريخ الفلسطينية، وما هي أبرز الانتقادات التي واجهتها.

ما هي القبة الحديدية؟

القبة الحديدية هو نظام دفاع جوي يتضمن صواريخ قاعدة متحركة، الهدف منه التصدي للصواريخ ذات المدى القصير والقذائف المدفعية، وقد تم تنشيطه قبل حوالي 10 سنوات، وتم تطويره بالتعاون بين شركة “رافائيل” للأنظمة الدفاعية المتقدمة المحدودة وشركة “رايثيون” الأمريكية.

تم بدء تطوير نظام القبة الحديدية في عام 2007، وتم اجتيازه للاختبارات في عامي 2008 و2009، وتم نشر أول بطاريات النظام في عام 2011، ومنذ ذلك الحين تم تحديث النظام عدة مرات.

في شهر فبراير 2007، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتز نظام القبة الحديدية كحلًا دفاعيًا لحماية إسرائيل من خطر الصواريخ قصيرة المدى، ومنذ ذلك الحين بدأ التطور في النظام.

كم تكلف نظام القبة الحديدية؟

بحسب تقارير صحفية فإن نظام القبة الحديدة تكلف حوالي 210 مليون دولار، ودخل الخدمة في منتصف عام 2011.

لكن المعضلة تكمن في الصواريخ الذي يطلقها النظام، حيث تعد تكلفتها عالية للغاية وقد تصل إلى 50 ألف دولار للصاروخ الواحد.

كيف تعمل القبة الحديدية؟

القبة الحديدية مصممة للدفاع وصد الصواريخ ذات المدى القصير وقذائف المدافع بعيار 155 ملم والتي يصل مداها إلى 70 كم، وتعمل في مختلف الظروف.

وتتضمن جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مؤلفة من 20 صاروخًا للاعتراض تحت اسم (تمير).

وقد بدأت إسرائيل بنشر هذا النظام حول قطاع غزة في النصف الثاني من عام 2010.

متى ظهرت القبة الحديدية؟

ظهرت الحاجة لنظام القبة الحديدية بعد حرب يوليو 2006، وذلك من أجل حماية إسرائيل من الصواريخ قصيرة المدى، حيث أطلق حزب الله أكثر من 4000 صاروخ كاتيوشا سقطت في شمال إسرائيل وأدت إلى مقتل 44 شخصا.

وقد أدى الخوف من هذه الصواريخ إلى أن لجوء نحو مليون إسرائيلي إلى الملاجئ.

سبب تسمية القبة الحديدية بهذا الاسم

كان لدى رئيس المشروع وفريقه في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية فترة زمنية قصيرة لاختراع اسم مناسب.

ونقل عن رئيس المشروع أنه قال إن أول اسم عبر لذهنه هو “مضاد القسام”، مضيفا: “أدركنا أنه ليس اسمًا مناسبًا، وجلست أنا وزوجتي معًا لابتكار اسم مناسب، واقترحت اسم (تمير) للصواريخ المضادة وهو يعني الصواريخ الاعتراضية، واقترحت أيضا اسم (القبة الذهبية) للمشروع بأكمله”.

وتابع: “في الأيام التالية تم الموافقة على اسم تمير، ولكن كان هناك مشكلة مع اسم القبة الذهبية لأنه كان مبالغًا فيه، فتم تغييره إلى القبة الحديدية”.

الانتقادات التي واجهت نظام القبة الحديدية

تعرضت “القبة الحديدية” للانتقاد بسبب ارتفاع تكلفتها، حيث يتوقع أن يصل سعر الصاروخ المعترض بين 35 ألف و50 ألف دولار، وقد يصل إلى 62 ألف دولار.

تلقت القبة الحديدية انتقادات بسبب عدم فعاليتها في مواجهة صواريخ حماس عند إطلاقها على مسافات قصيرة جدا، حيث يُعتبر النظام المضاد الأكثر فاعلية هو “نوتيلوس الليزر” Nautilus laser.

كما أثيرت انتقادات أخرى ضد نجاح نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ والمدفعية، وجاءت هذه الانتقادات من علماء يعملون لصالح شركتي رايثيون ورافائيل، الشركتان العالميتان الرائدتان في هذا المجال، وقد كشفوا أن نسبة الاعتراضات الناجحة الحقيقية تقدر بحوالي 5%، بينما تفخر الحكومة الإسرائيلية بنسبة نجاح تصل إلى 84%.