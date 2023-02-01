أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن تنسيق مع الجانب السعودي بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني لضخ عمالة مصرية مُدربة وماهرة في سوق العمل السعودي، وإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج وطُرق تطبيقه.

والتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بحسب بيان يوم الأحد الماضي، وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزان المهيدب نائب الرئيس للحلول المتكاملة، لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصري على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة.

ويعمل البرنامج المرتقب في مسارين؛ الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم الى السعودية، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضاً.

وأكد “شحاتة” استعداد الدولة المصرية اعتماد أي برامج تهدف إلى تطوير مهارات العمالة المصرية في مختلف قطاعات العمل والارتقاء بمستويات أدائها، وقال إن وزارة القوى العاملة تقوم بالفعل بتأهيل تلك العمالة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها بالمحافظات على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي وفق أحدث أساليب التدريب المهني المعتمدة.

واستعرضت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة بنود جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن مناقشة حول الامور الفنية الخاصة بالتدريب المهني ودور مراكز التدريب في تنفيذ “برنامج الفحص”، ومناقشة المسائل القانونية الواردة بمشروع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج واستعراض برنامج الربط الإلكتروني الخاص بالفحص المهني، وعرض موجز لأهم النتائج التي تم التوصل إليها بين الطرفين.

وقال “المهيدب” إن البرنامج يعتبر مساهماً رائداً في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل، إذ يهدف برنامج الاعتماد المهني إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنظيم ورفع الإنتاجية في سوق العمل السعودي، حيث تم إطلاق البرنامج في دولتي باكستان والهند وجارى العمل على إطلاقه في بنجلادش، ولكن تظل الدولة المصرية من أهم الدول التي نعمل معها على هذا البرنامج وتقديمها للعمل في المشروعات التي تنفذها السعودية.

وأضاف أن الفحص المهني هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مـع مراكز فحص دولية، فـي حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وكانت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قالت، في العام 2022، إن هناك نحو 12 مليون مصري في الخارج، وإن أكبر جالية مصرية موجودة في المملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري.