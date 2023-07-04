الفيفا يقرر اختبار قانون فينغر للتسلل

وافق المجلس الدولي لكرة القدم “إيفاب”، المنبسق عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على بدء التجارب بشأن اقتراح يخص تعديل قانون التسلل.

وكان آرسين فينغر المدير الفني التاريخي لآرسنال، ورئيس لجنة التطوير في الفيفا، قد اقترح تعديل قانون التسلل، ليكون المهاجم متسللًا إذا تجاوز جسمه بالكامل لآخر ثاني مدافع من الفريق المنافس.

وبحسب صحيفة “آس”، فقد وافق “إيفاب” الجهة التي تحدد قوانين اللعبة، على تجربة القاعدة الجديدة، والتي ستؤدي لتجنب التسلل الدقيق باستخدام تقنية الفيديو.

وسيتم البدء في تطبيق هذا الاقتراح المعروف باسم “قانون فينغر”، في فئات الشباب بالسويد (تحت 21 سنة للرجال، وتحت 19 سنة للسيدات)، بداية من شهر تموز/يوليو الجاري. ومن ثم تنقل التجربة بعد ذلك إلى البطولات المحلية في هولندا وإيطاليا.

وتشير القاعدة الحالية للتسلل، إلى أن اللاعب يكون متسللًا إذا كان أي جزء من رأسه أو جسمه أو قدميه، أقرب إلى خط مرمى المنافس من الكرة واللاعب قبل الأخير.

ما هو قانون فينغر الجديد؟

سيتم احتساب التسلل فقط على جسد المهاجم الخصم بالكامل إذا تجاوز آخر مدافع ليكون في وضع غير قانوني.

إذا كان أحد أعضاء الجسم على نفس الخط، فلن يكون المهاجم متسللاً!

ويهدف الاتحاد الدولي لوضع حد لعمليات التسلل الملليمترية التي تؤدي إلى الارتباك مع أجزاء من الجسم يتم أخذها في عين الاعتبار وأجزاء أخرى لا يتم أخذها (على سبيل المثال الكتف وأعلى ذراع المهاجم الخصم عند خط التسلل).

وهذا التغيير سيشهد بلا شك انخفاضًا كبيرًا في عدد حالات التسلل خلال المباريات.

فترة اختبار

ويشار إلى أن هذا القانون ما زال أمامه طريق طويلة حتى يتم إقراره في البطولات الكبرى كدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم إذا اثبت جدارته وفاعليته، وإذا طبق سيشكل ثورة حقيقة في كرة القدم مثلما فعلت تقنية حكم الفيديو “VAR”.