الفيفا يغرم الإسماعيلي بـ1.360 مليون دولار لصالح الأرجنتيني دوريجاراي

غرمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” النادي الإسماعيلي المصري بمبلغ يقارب 1.360 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية قدرها 5% في حال التخلف عن الدفع، لصالح اللاعب السابق في الفريق الأرجنتيني دييجو دوريجاراي.

وأشار الفيفا إلى أنه في حال عدم تسديد الغرامة خلال 45 يوماً، سيتم حرمان الفريق من قيد أي لاعب لمدة 3 فترات قيد متتالية.

وكان اللاعب قد تقدم بشكوى بحق الإسماعيلي لدى الفيفا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وانضم دوريجاراي للإسماعيلي في كانون الثاني/يناير 2022، قادمًا من ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري، لكن تم فسخ عقده في تموز/يوليو 2022، لينتقل بعدها إلى نيا سالاميس القبرصي.

خاض دوريجاراي مع الفريق المصري 7 مباريات فقط لم يسجل فيها أي هدف.

الإسماعيلي سيستأنف قرار الفيفا

وفي أول رد فعل من الإدارة التنفيذية بالنادي برئاسة محمود اليسقي قرر الإسماعيلي الاستئناف على عقوبة الاتحاد الدولي لدي محكمة التحكيم الرياضي”كاس”، حيث من حق النادي تقديم الاستئناف خلال 21 يوم من أخطاره بقرار الفيفا.

ويترقب النادي إرسال أسباب القرار من الفيفا لدراستها من قبل فريقه القانوني قبل تقديم الاستئناف.