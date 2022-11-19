فيفا: الدروس الأخلاقية أحادية الجانب من الغرب “مجرد نفاق”

شن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري “جياني إنفانتينو” هجوما لاذعا على الحملات الإعلامية الغربية التي تنتقد تنظيم قطر لكأس العالم.



رئيس الاتحاد الدولي أكد اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي عشية مونديال قطر 2022 أن الجميع مرحّب بهم، واصفا الانتقادات الأوروبية حول وضع العمال المهاجرين بالنفاق، معبرا عن حزنه بسبب هذه الحملات الغربية:



• لا أخفيكم سرا.. هذه الحملات جعلتني حزينا، لكني لن أتراجع؛ لأنني لمست بنفسي حجم ما بذلته قطر من جهود لاستضافة المونديال.

• أشعر أنني قطري وعربي وإفريقي، وأشعر بما تشعر به هذه الشعوب، وما قدمته قطر لإنجاح هذه النسخة.

• الفيفا اعتنى بالعمال، وقطر وفرت فرص عمل للعديد من العمالة المهاجرة.. كما أنه تم التواصل مع مسؤولي منظمة العمل الدولية لإنشاء مكتب في قطر، والتواصل مع العمالة.

• معايير العمل في قطر تشبه ما يتم في غرب أوروبا، وأطالب أوروبا بالاستثمار والتطور بدلاً من توجيه الانتقادات بشكل مستمر.

• دول عديدة تمنع الكحوليات فلا داعي لسياسة الكيل بمكيالين، ويمكن البقاء على قيد الحياة 3 ساعات دون شربها.

• ظروف العمال في قطر تعد أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا، وعليها التوقف عن الانتقادات، وتحسين أوضاع المهاجرين لديها.

• واجهنا اعتراضات لا علاقة لها بكرة القدم، وقطر ستنطم نسخة استثنائية ومثالية من كأس العالم.

• على الغرب أن يحترم عادات الجميع، وللأسف لاحظت أيضًا أن البعض بدأ وضع الضغوط على اللاعبين والمدربين فيما يتعلق باستضافة قطر للمونديال.

• دعوا الناس يستمتعون بكأس العالم، لأنه يأتي كل 4 سنوات.

• ما كنا نفعله ــ نحن الأوروبيين ــ في 3,000 سنة ماضية حول العالم، يجب أن نعتذر مقابلها عن 3000 سنة قادمة قبل أن نبدأ بإعطاء دروس أخلاقية للناس.. لكن هذا الدرس الأخلاقي أحادي الجانب، هو مجرد نفاق.

• كل من يأتي إلى قطر مرحّب به بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المعتقد لديه، الجميع مرحب بهم، كان هذا مطلبنا والدولة القطرية تتمسك بهذا المطلب.

• لا أدافع عن قطر، أنا أدافع عن كرة القدم وأقف ضد الظلم.

• بطولة كأس العالم إرثها الأكبر هو التعرف على العالم العربي والإسلامي.