الفيفا يختار 3 حكام سعوديين في كأس العالم للأندية

اختارت لجنة حكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 24 حكما في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام في جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة الحكام لتحتوي على 5 حكام رئيسيين و10 حكام مساعدين و8 حكام فيديو وحكم مساعد، وتم اختيارهم بالتعاون الوثيق مع الاتحادات القارية الستة.

وسيحضر جميع حكام المباريات الذين تم اختيارهم الندوة التحضيرية التي تبدأ في جدة يوم 7 ديسمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر، وفقا لموقع “فيفا”.

3 حكام من المملكة العربية السعودية

وشهدت قائمة الحكام المعلنة تواجد ثلاث حكام من المملكة العربية السعودية وهم:

محمد الهويش.

خلف الشمري.

ياسر السلطان.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية

ومن المقرر أن تقام البطولة في مدينة جدة السعودية بمشاركة 7 فرق، بينهما ثنائي عربي، وهم:

الاتحاد بصفته بطلا لدوري روشن السعودي.

الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

أوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى “الكونكاكاف”.

بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتم تحديده حتى الآن.

قرعة كأس العالم للأندية في جدة

الدور التمهيدي: المباراة الأولى وستكون الاتحاد السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 ديسمبر.

الدور الثاني: المباراة الثانية: الأهلي المصري ضد الفائز من المباراة الأولى في 15 ديسمبر. المباراة الثالثة: كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا رد دياموندز الياباني 15 ديسمبر.

قبل النهائي: المباراة الرابعة: بطل كأس ليبرتادوريس ضد الفائز من المباراة الثانية في 18 ديسمبر. المباراة الخامسة: مانشستر سيتي ضد الفائز من المباراة الثالثة في 19 ديسمبر.

المباراة النهائية: الفائز من المباراة الرابعة ضد الفائز من المباراة الخامسة في 22 ديسمبر.



جدة مستعدة للحدث الكبير

وفي يونيو الماضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن جميع المباريات خلال كأس العالم للأندية السعودية 2023 ستقام في مدينة جدة.

وستقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

وبعد اختيار جدة، قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “يسعدنا اختيار مدينة جدة، نظرا لتمتعها بمرافق حديثة وسمعة طيبة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى ، كمدينة مضيفة لكأس العالم للأندية”.