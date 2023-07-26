رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء.

وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة، وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

وقال البيان “لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية” مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان يونيو حزيران وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.

ورفعت البنوك المركزية في الكويت وقطر والبحرين والإمارات اليوم أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2001.