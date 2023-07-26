سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسبيانات السوقمصارف (بنوك)

الفيدرالي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاما بـ 25 نقطة أساس إلى 5.50%

سامر باطر by سامر باطر

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء.
وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة، وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.
وقال البيان “لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية” مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان يونيو حزيران وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.

ورفعت البنوك المركزية في الكويت وقطر والبحرين والإمارات اليوم أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2001.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...