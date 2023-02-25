الفورمولا واحد، حلبة كورنيش جدة تستعد للموسم بتعديلات كثيرة

تتجه أنظار العالم نحو حلبة كورنيش جدة، لمشاهدة تحدي أفضل السائقين في العالم في “الفورمولا 1” جائزة السعودية الكبرى والمُستضافة للمرة الثالثة، وذلك خلال الفترة من 17 – 19 آذار / مارس 2023، وسط ترقب عالمي من محبي وعشاق رياضة السيارات لهذا الحدث الرياضي الأبرز .

وتزخر حلبة كورنيش جدة التي ابتكرها المصمم الشهير عالمياً هيرمان تيلك، بالعديد من المزايا التي ظهرت لأول مرة في عالم سباقات “الفورمولا 1″، الأمر الذي ضمن أعلى درجات التحفيز للسائقين للانطلاق بأعلى سرعات مُمكنة وزيادة مستويات التشويق خلال السباق ،حيث جذب سباق “الفورمولا 1” عشاق حلبات السيارات والسياح من الداخل والخليج والعالم، مما عكس تنمية الاقتصاد السياحي إيجابيًا ، بجانب الترويج للوجهات السياحية السعودية، وتحفيز الزوار على حضور الفعاليات والمواسم المنوعة، والموزعة في مختلف مناطق المملكة .

وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً بطول 6.175 كيلومتر ، ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية العريقة، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 “دي آر أس” خلال السباق ، ليتيح الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق ، حيث يصل السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كلم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا 1, في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27 .

سباق ليلي



وتقرّر في أولى السباقات المستضيفة على حلبة جدة 2021، أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 على المستوى العالمي، وقد توج البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقا على منافسه ماكس فيرشتابين ، ولكن لم يحسم لقب بطولة السائقين ببطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات2021، حيث تساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فيرشتابين، وبتفوق السائق الهولندي بعدد الانتصارات، حيث فاز في 9 سباقات مقابل 8 لبطل العالم 7 مرات، وحُسم اللقب بالجولة الأخيرة في أبو ظبي السائق ماكس فيرشتابين فريق ردبول .

وعاد هدير محركات سيارات الفورمولا 1 في جولتها الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد أقل من 4 أشهر فقط الفورمولا 1 وذلك يوم 25 مارس 2022 إلى حلبة كورنيش جدة واستمرت على مدى 3 أيام ، حيث توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة سائق فريق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابين الفائز بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، المقام على حلبة كورنيش جدة، في حين شهد السباق منافسة شرسة خلال لفاته الأخيرة، مع سائق فريق فيراري القادم من موناكو تشارلز لوكلير، الذي احتل الصدارة معظم أوقات السباق حتى تمكن فيرشتابين من تجاوز لوكلير قبل 3 لفات على خط البداية النهاية، وإنهاء السباق في الصدارة بفارق 0.549 ثانية.

ويُعد استضافة سباق الفورمولا1 للمرة الثالثةُ تتويجاً للنجاحات الكبرى للقطاع الرياضي، وفقاً للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ورؤية سمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، وجهود سمو وزير الرياضة، التي أسهمت في تجاوز كافة التحديات، والتأكيد على أن نجاح السباقات الماضية تُجسد قدرات المملكة وإمكاناتها في شتى المجالات .

إضافة مطبات وتعديل جدار الأمان



وكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات عن إجراء المزيد من التغييرات الإضافية على حلبة كورنيش جدة، التي تعدُّ أسرع حلبة شوارع في العالم، وذلك قبل عودة قمة رياضة السيارات إلى سواحل البحر الأحمر ، وذلك من خلال إجراء التعديلات على الحلبة جاءت بالتعاون مع مصممي حلبات سباقات الفورمولا1، بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 وأخذ أراء السائقين والفرق المشاركة، بهدف زيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسام محددة من الحلبة وإعادة تشكيل الحواجز المختلفة، وبما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي تم تقديمها بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي على سيارات الفورمولا 1 منذ بداية هذا العام 2022 لجعل السباقات أكثر سلاسة وأماناً وإثارة .

ومن أبرز تلك التغييرات، إضافة مطبات تخفيف السرعة في المنعطفات ( 3 و14 و19 و20 و21)، التي يمكن تعريفها على أنها لاصقة على الأرض مماثلة لتلك المستخدمة على الطرق السريعة، وتنبِّه السائق بالخروج من مسار الحلبة، ووفقاً لمصطلحات الفورمولا 1، فإنها تسهم في جعل السيارة تهتز بشكل فعال؛ مما يؤدي إلى فقدان قوة الجر، وإبطاء السيارة، كما تمت إضافة “حفف” جانبية بدلاً من المطبات الفولاذية في المنعطفات( 4 و8 و10 و11 و17 و23)، لزيادة تحسين خطوط رؤية السائق ووضوح الرؤية، فيما شهد المنعطفان ( 14 و20) تحولاً في جدار السياج على الجانبين الأيمن والأيسر على التوالي بمقدار 7.5 أمتار للمنعطف (14) و5 أمتار للمنعطف (20) مع إضافة مطبات تخفيف السرعة، وتم إضافته بين الخط الأبيض وجدار الأمان من هذه التوسعات.

كما تم تعديل جدار الأمان في المنعطفين (8 و10) لمنح السائقين مجالاً أوضح من الرؤية للمنعطف في الأمام، كما شهد المنعطفان (22 و23) تغييراً على شكلهما الذي يتخذ شكل “S” بضغطها قليلاً عبر تعديل السياج في المنعطف 23 وإضافة حافة جانبية؛ بهدف إبطاء السائقين إلى نحو (50 كلم/ ساعة)، وإلى جانب التغييرات على مسار السباق، تواصل حلبة كورنيش جدة نموها لتصبح موطناً جديداً للفعاليات الرياضية والترفيهية.

يُشار إلى أن سباق جائزة السعودية الكبرى stc الفورمولا1 2023 ، يعود إلى حلبة جدة للمرة الثالثة وطرحت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق للفورمولا 1 ، يوم 2 ديسمبر2022 عروض التذاكر المبكرة للسباق الثالث بحيث سيستمتع حاملو تذاكر الحجز المبكر بخصم يصل إلى 10% لفئة الضيافة المتميزة، وخصم 30% لفئة المدرجات الرئيسة والدخول العام وبكمية محدودة من المقاعد.