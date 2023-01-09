الفورمولا واحد: إطلاق أكاديمية فورمولا واحد، السيدات ينافسن الرجال قريباً

تنافست خمس سيدات فقط في تاريخ سباقات الفورمولا واحد ويبدو أن الفورمولا واحد للسيدات أضحى قريب المنال مع إطلاق أكاديمية فورمولا 1.

آخر سائقة بدأت في سباقات فورمولا واحد كانت ليلا لومباردي في عام 1976، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقد نجحت لومباردي، التي كانت تعمل كسائقة شاحنة توصيل لمتجر عائلتها في إيطاليا، في كسب المعجبين بسرعتها الفائقة وعزمها. وعندما سألها أحد الصحفيين عن شعورها أثناء قيادة مثل هذه السيارات الكبيرة ، أجابت: “لست مضطرة لحملها، يجب أن أقودها فقط”.

ويبدو أن منظمي سباقات الفورمولا واحد قد أدركوا أن الوقت قد حان لإعادة امرأة (أو اثنتين) إلى الحلبات. وقد أطلقوا هذا العام أكاديمية فورمولا 1، وهي سلسلة سباقات وبرنامج تدريبي للسيدات على أمل اطلاق الفورمولا واحد للسيدات.

ويقول برونو ميشيل، مدير الأكاديمية والرئيس التنفيذي لسباقات فورمولا 2 وفورمولا 3 التي تغذي الفورمولا 1 بالسائقين: “سنثبت أن السائقات لديهن ما يلزم للمنافسة على مستويات عاليةط.

ومن المقرر أن تشمل الأكاديمية 15 سيارة عبر 5 فرق في موسم 21 سباقاً، وستتلقى الأكاديمية 156000 دولار دعماً لكل سيارة من فورمولا 1، ويجب على السائقين المساهمة بالمبلغ نفسه بأموالهم الخاصة أو من خلال الرعاية. وتقول قورمولا 1 إنها ستنظم أيضاً سباق أكاديمية ضمن إحدى الجوائز الكبرى في عام 2023.

الفكرة هي أن أكاديمية الفورمولا 1 ستقوم بتجنيد المواهب من سلسلة سباقات الكارتينج الصغيرة والسباقات الصغيرة، ومنح السائقات الكثير من الوقت للتدريب على سيارات فورمولا 4 المعدلة، ثم تخرجهن مباشرة إلى فورمولا 2 وفورمولا 3، وفي غضون عامين أو ثلاثة أعوام إلى سباقات الفورمولا 1. وتعتبر سباقات الفورمولا 4 سباقات مخصصة للسائقين الصغار؛ وتستخدم السيارات محركات ذات أربع أسطوانات بقوة تبلغ 160 حصاناً.

ويقول فينسينزو لاندينو، مراسل رياضة السيارات في FormulaMetric.com : لقد واجهت الفورمولا 1 الواقع في ما يتعلق بنقص النساء في الرياضة، ولذلك سارع منظمو سباقات الفورمولا إلى الاستجابة لسد هذا النقص”.

وهذه ليست أول سلسلة سباقات للسيدات فقط. عندما عرضت لأول مرة في عام 2018، تعرضت سلسلة سباقات الفئة دبليو لانتقادات من قبل السائقات البارزات بمن فيهن بيبا مان وصوفيا فلورش، بسبب “عزل” النساء ومنعهن من التنافس مع أفضل السائقين في العالم. كما أنها لم تتلق أي دعم مالي من الفورمولا 1. وبدلاً من ذلك، تم دعم فرق فئة دبليو من الأموال التي تم جمعها بشكل خاص من أشخاص مثل كايتلين جينر التي أسست “جينر للسباقات”.

تغطية إعلامية إيجابية

وحصلت أكاديمية فورمولا 1 حتى الآن على تغطية إعلامية إيجابية ويتم تعزيزها من خلال تعهدات قوية بالدعم من منظمي الفورمولا 1. ويقول ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي: “تريد فورمولا 1 ضمان بذل كل ما في وسعنا لخلق تنوع أكبر وطرق أكبر في هذه الرياضة المذهلة. وتم تصميم هذا لتوفير طريق آخر للسائقين لتحقيق النجاح”.

ولم يحدد منظمو فورمولا 1 موعد إعلانهم عن جدول سباق 2023 وقائمة السائقات. من المحتمل أن تكون المرشحات من الشابات في أوروبا. هناك الظاهرة الهولندية مايا ويوج، 18 عاماً، التي أصبحت في عام 2021 أول امرأة عضوة في أكاديمية فيراري للسائقين المرموقة، ودوريان بين، 18 عاماً، بطلة الكارتينغ الفرنسية التي فازت في تحدي فيراري في عام 2022 وسجلت أداءً قوياً في سلسلة لومان الأوروبية.

وهناك السائقة البريطانية جيسيكا هوكينز، 27 سنة، وربما تكون معروفة أكثر بكونها سائقة بديلة لفيلم جيمس بوند الأخير “لا وقت للموت”. وهناك بريطانية أخرى هي آبي بولنج، 19 عاماً، التي أصبحت العام الماضي أول امرأة تقود سيارة فورمولا 1 في المملكة العربية السعودية، والاسبانية مارتا غارسيا لوبيز، 22 عاماً، وهي خبيرة في الكارتينغ وسباقات الفئة دبليو.