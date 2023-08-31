ارتفعت مبالغ الفواتير المسددة بالسعودية عبر نظام “سداد” للمدفوعات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 16% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 62.3 مليار ريال عن قيمة الفواتير المسددة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة بالنصف الأول من العام الجاري إلى 454.37 مليار ريال ، مقارنةً مع 392.07 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022؛ وفقاً لإحصائية أعدها “مباشر” تستند لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.

وشكلت الفواتير المسددة من خلال “سداد” 92.34% من إجمالي قيمة الفواتير المدفوعة خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2023، وذلك بقيمة 419.6 مليار ريال وفقا لـ”مباشر”.

وارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال “سداد” بنسبة 13% في أول 7 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي؛ حيث بلغت قيمتها 371.34 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022، بفارق 48.26 مليار ريال.

وزادت قيمة الفواتير المسددة من خلال قنوات أخرى خلال 7 أشهر من العام 2023 بنسبة 67.87% لتبلغ 34.8 مليار ريال، مقابل 20.73 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022 ،بما يعادل 14.07 مليار ريال.

وكانت أغلب الفواتير المسددة في المملكة خلال 7 أشهر الأولى من عام 2023 لقطاع الخدمات الحكومية بواقع 329.5 مليار ريال، لتسيطر على 73% من قيمة الفواتير المسددة عبر “سداد” خلال تلك الفترة.

وجاء فواتير الاتصالات وخدمات المرافق في المرتبة الثانية بقيمة 71 مليار ريال، ثم فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بقيمة 49.07 مليار ريال، وفواتير خدمات النقل بقيمة 1.75 مليار ريال.

أما بالنسبة لعدد فواتير “سداد”، ارتفعت بنسبة 1.06% في الـ7 أشهر الأولى من عام 2023م على أساس سنوي، إلى أكثر من 203.85 مليون فاتورة، مقابل 191.36 مليون فاتورة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتصدر قطاع الاتصالات وخدمات المرافق في عدد الفواتير المسددة خلال تلك الفترة من العام الجاري بأكثر من 125.62 مليون فاتورة، يليه الخدمات الحكومية بواقع 56.26 مليون فاتورة، والمال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 17.71 مليون فاتورة.

وخلال شهر يوليو/ تموز، ارتفعت مبالغ الفواتيرالمسددة بنسبة 22.61% على أساس سنوي، لتصل إلى 70.63 مليار ريال، مقابل 57.60 مليار ريال في يوليو/ تموز 2022 بما يعادل 13.03 مليار ريال، كما ارتفعت على أساس شهري بنحو 18.52% ، حيث بلغت في يونيو/ حزيران الماضي نحو 59.6 مليار ريال.