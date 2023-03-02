كثفت الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بمدينة جدة استعداداتها؛ لاستقبال الزوار والسائحين من مختلف أنحاء المملكة مع دخول فصل الربيع، وبدء الإجازة المدرسية، نظراً لمخزون جدة الحضاري والتاريخي والسياحي الكبير؛ في ظل وجود المنطقة التاريخية، والمتنزهات البحرية، والأسواق التجارية، وتنظيم الجهات ذات العلاقة بصناعة السياحة والترفيه ومختلف الفعاليات الملائمة لشرائح المجتمع عامة .

وتتنوع هذه الفنادق وفقاً لتصنيف وزارة السياحة؛ حيث يحتضن القطاع الفندقي الشقق الفندقية، والمنتجعات ، والوحدات السكنية المفروشة، والفلل الفندقية، والنزل السياحية؛ حيث يتوقع ارتفاع الأشغال الفندقية خلال موسم الإجازة المدرسية؛ في حين أن هناك فرقاً ميدانية من الوزارة للمتابعة والتأكد من الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق ومرافق الإيواء السياحي.



من جانبه أوضح المختص في قطاع السياحة والفندقة ثامر الحربي أن كثيراً من فنادق مدينة جدة من فئتي 4 و 5 نجوم، ستصل نسبة الأشغال فيها إلى أرقام مرتفعة؛ مع الإجازة المدرسية؛ مبيناً أن التنوع الجميل بمحافظة جدة؛ سيكون عنصر جذب لزوار المحافظة من الداخل والخارج؛ حيث تعود مرتادوها على دمج جدة بين العراقة والتراث مع الترفيه والمتعة والاثارة؛ وخاصة مع إطلالة كورنيشها وواجهتها البحرية الساحرة.