الفلكي السعودي الزعاق : اليوم بداية شدة حرارة الصيف”جمرة القيظ”

قال خبير الأرصاد والأحوال الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت الأول من شهر يوليو هو أول أيام شدة حرارة الصيف؛ التي تكون خلال شهري(يوليو و أغسطس)، و تحتوي بين دفتيها قدحة وجمرة القيط، بحسب وصفه للطقس.

كما تحديث خلال برنامجه على قناة «العربية»، عن سبب تسمية شهر يوليو بهذا الاسم ووصفه، إن شهر يوليو سمي بذلك الاسم نسبة إلى الملك الروماني يوليوس قيصر، والذي أحدث تحسينات لدولته، فسمي ذلك الشهر تخليدًا لذكره.

وقال : أنه يسمى في العراق وبلاد الشام شهر «تموز» ويسمى في مصر «يولية»، كما يسمى في الجزائر والمغرب العربي بشهر «جويلة»، مشيراً إلى أن يوليو هو الشهر السابع من شهور السنة الميلادية، وأحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يومًا.

و أشار إلى أن الأرض تكون في أبعد نقطة لها من الشمس في أول شهر يوليو، إلا أن آشعتها عمودية، كما تتعامد الشمس على الكعبة في منتصفه وقت آذان الظهر وهو موعد تحديد القبلة عالميًا، بينما تكون في نهايته جمرة القيظ.