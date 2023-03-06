أكد مراسل قناة “الإخبارية” السعودية أن أسعار الفقع (الكمأة) في أخر أيام مهرجان الفقع في العاصمة الرياض لا تزال مرتفعة وأن سعر بعض أنواعها وصل إلى أكثر من 600 ريال (160 دولار) للكيلو الواحد.

وقال إن أسعار الفقع تتراوح 1100 إلى 1300 ريال (الخلاسي والزبيدي والكمأ) لصندوق فيه 2 كيلو من الفقع، وأن الأسعار تبدأ من 300 ريال فأكثر.

فيديو | مراسل #الإخبارية خالد الربعي: كيلوان من "الفقع" يصل سعرهما إلى 1200 ريال في مهرجان الفقع pic.twitter.com/hUCxTziH0Y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2023

وقال أحد مزارعي الفقع شارك في مهرجان الفقع “إن الفقع هو تفاعل بكتيري بين الأرض وشجيرات الركروق هرزة وعاد يكون الفقع بجوارها ولا بذر لها.. نعم الفقع يستاهل مهرجان أكبر من هذا حتى.. ويستحق سعر الـ 1200 ريال لعدم كثرته وندرته”.

فيديو | ما هو "الفقع"؟ وهل يستحق هذه الأسعار؟#الإخبارية pic.twitter.com/tf3v1e0cyB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2023

وكانت هيئة فنون الطهي أطلقت يوم الخميس الماضي مهرجان الفقع في نسخته الثانية، في مستشفى عرقة بالرياض، وينتهي مساء اليوم الإثنين 6 مارس/آذار 2023 بهدف تعزيز التراث الشعبي وفنون الطهي الوطنية، وتهيئة تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ويتيح المهرجان مناطق متنوعة وإثرائية مثل منطقة المزاد، ومنصة العارضين، ومعرض فني عن الفقع، إلى جانب عروض موسيقية حية، وورش عمل، ومنطقة للأطفال.

وتستهل رحلة الزوار في المهرجان عبر “منصة العارضين”؛ للتعمق في المحتوى المحلي ومنتجاته الوفيرة، إذ يستعرض مزارعي وبائعي الفقع منتجاتهم عبر هذه المحطة، وقد شهدت هذه المحطة إقبالاً واسعاً لرؤية وشراء الأنواع المختلفة من الفقع. كما يقدّم الطهاة المنتجات الغذائية من خلال “منطقة المأكولات” التي تحتوي على مشتقات الفقع، مع تواجد الحِرفيين السعوديين في جنبات المهرجان؛ مسلّطين الضوء على منتجاتهم المصنوعة من السبح والخزف والخوص، مع أعمال منقوشة بالسدو.

وتميز “المعرض الفني” بمحتوياته المعلوماتية الغَنية والتي تبدأ من مميزات الفقع المتمثلة في قيمته الغذائية العالية، وفوائده الطبية والصحية على الإنسان، وأنواعه المنقسمة إلى “الخلاسي” و”الزبيدي” و”الكمأ”، ودورة حياته التي تبدأ من شهر يناير/كانون الثاني إلى حين نضوجه كاملاً في شهر ديسمبر، كما أظهر المعرض أهمية هذا الفِطر البري؛ تأكيداً واستشهاداً بمقولة الكاتب الفرنسي الكساندر دوماس “حكاية الكمأة هي حكاية الحضارة الإنسانية”، وتنتهي هذه الجولة بإيضاح بعض المأكولات التي يستعمل فيها الفقع، مثل البيض والحمسة والأرز باللحم.

وفي منطقة “المسرح” يقيم عدد من الطهاة ورشاً متخصصة لتعليم الزائر طرق تحضير الأطباق بالفقع، فيما أقيمت أنشطة للصغار في “منطقة الأطفال” للتعرّف على الثقافة السعودية من كثب. ويقوم خبراء البيع بالتحريج على أجود أنواع الفقع غداً الجمعة في “منطقة المزاد” وعرضها أمام المشترين للمزايدة.

وتواصل هيئة فنون الطهي تواصل عبر النسخة الثانية من مهرجان الفقع تسليط الضوء على الفقع وارتباطه الوثيق بالثقافة السعودية، بالإضافة إلى دعم التراث الشعبي، وإبراز أحدث الابتكارات السعودية في مجال فنون الطهي، وتحفيز الطهاة لتطوير مهاراتهم في المطبخ السعودي المحلي.