الفقر يضرب 9 ملايين طفل أمريكي وسط تضخم تاريخي

تضاعف معدل الفقر لدى الأطفال الأمريكيين حيث قفز من أدنى مستوى تاريخي عند 5.2% في عام 2021 إلى 12.4%، ليبلغ عدد الأطفال الأمريكيين الذين يعيشون في حالة من الفقر نحو 9 ملايين في 2022 مقارنة بأقل من 4 ملايين في 2021.

وقد أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن التضخم تسبب في تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2022 رغم رفع الأجور، فيما ازداد الفقر مع وقف المساعدات الحكومية التي قدمت خلال تفشي وباء “كوفيد-19”.

وأوضحت ليانا فوكس مسؤولة مكتب الإحصاء خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت “أدى التضخم المرتفع بشكل تاريخي إلى تراجع متوسط دخل الأسرة الحقيقي” الذي بلغ 47960 دولاراً.

وظل معدل الفقر الرسمي مستقراً مقارنة بالعام الماضي عند 11.5% أو 37.9 مليون شخص يعيشون بأقل من 14880 دولاراً سنوياً، أو 29950 دولاراً لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

لكن قياساً آخر يظهر حقيقة مختلفة تماماً.

ويعدل هذا القياس الذي نشره أيضاً مكتب الإحصاء الدخل الذي يعتبر الشخص دونه فقيراً، مع أخذ في الاعتبار المساعدات الحكومية وتكلفة رعاية الأطفال والنفقات الطبية.

وينبغي على أسرة مكونة من أربعة أفراد وتستأجر منزلها أن تحصل على دخل سنوي لا يقل عن 34518 دولاراً لكي لا تعيش في الفقر. ووفقاً لهذا المقياس ارتفع معدل الفقر لأول مرة منذ عام 2010.