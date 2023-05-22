أشارت دراسة جديدة في مجلة الجمعية الطبية الامريكية JAMA أن الفقر أصبح رابع أكثر أسباب الوفاة لمن هم فوق سنة 15 سنة،وبلغت وفيات هذه الفئة أكثر من 183 ألف وفاة سنة 2019. وتعد هذه الأرقام مجرد تقديرات متحفظة وأن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك نظرا لأنها سبقت جائحة كورونا المستجد التي شهدت أرقاما قياسية من الوفيات بين الأمريكيين.

وأظهرت التحليل في تلك الدراسة أن الفقر كان أشد فتكا من مسببات أخرى مثل كل من السمنة والسكري والجرعات الزائدة من المخدرات وحالات الانتحار والأسلحة النارية وجرائم القتل ، من بين الأسباب الشائعة الأخرى للوفاة، فيما تصدرت أسباب الوفاة الأكبر تأثيرا وهي كل من أمراض القلب والسرطان والتدخين.

قال ديفيد برادي ، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا ، إن “الفقر يقتل بقدر ما يقتل الخرف والحوادث والسكتة الدماغية والزهايمر والسكري، وقتل الفقر بصمت عشرة أضعاف ضحايا جرائم القتل في عام 2019، لكن أسلحة القتل والانتحار تستحوذ على جّل الاهتمام.”

نتيجة أخرى هي أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر – أولئك الذين يقل دخلهم عن 50٪ من متوسط الدخل في الولايات المتحدة – لديهم نفس معدلات البقاء على قيد الحياة تقريبًا حتى بلوغ سن الأربعين ، وبعد ذلك يموتون بمعدلات أعلى بكثير من الأشخاص ذوي الدخل الأكثر ملاءمة و موارد.

قدّر التحليل عدد الوفيات بسبب الفقر من خلال تحليل بيانات الدخل التي يحتفظ بها معهد البحوث الاجتماعية في جامعة ميشيغان وبيانات الوفيات من المسوح الأسرية من الملف المكافئ عبر الوطني. . يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها لها آثار سياسية كبيرة. تقول الورقة البحثية: “نظرًا لأن بعض الأقليات الإثنية والعرقية من المرجح أن تكون في حالة فقر ، فإن تقديراتنا يمكن أن تحسن فهم التفاوتات العرقية في متوسط العمر المتوقع”.

بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر الدراسة أن الفقر يجب أن يحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات ، كما قال برادي ، مدير مبادرة بلوم التابعة لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو حول الفقر العالمي والإقليمي.

بالإضافة إلى المعاناة العاطفية لأفراد الأسرة والأصدقاء الباقين على قيد الحياة ، ترتبط الوفيات بتكلفة اقتصادية باهظة. قال برادي إن الخبراء يتفقون على أن الوفاة باهظة الثمن بالنسبة للأسرة والمجتمع والحكومة. قال برادي: “إذا كان لدينا فقر أقل ، لكان هناك الكثير من الصحة والرفاهية الأفضل ، ويمكن للناس أن يعملوا أكثر ، ويمكن أن يكونوا أكثر إنتاجية”. “كل هذه الفوائد من الاستثمار في الناس من خلال السياسات الاجتماعية.” عنوان الورقة “التقديرات الجديدة للوفيات المرتبطة بالفقر في الولايات المتحدة”.