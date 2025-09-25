الفطر، 15 من الحقائق المذهلة التي قد لاتعرفها عنه

أصبح الفطر أكثر من منتج غذائي مع انتشار استخدامه في صناعة جلود ومواد عديدة أخرى، فيما تتفوق مقاطعة يونان في الصين في اعتماد 900 نوعاً منه في الوجبات الغذائية بنكهات مذهلة للعدي من أنواع الفطر هناك، فيما يخشى كثيرون في دول عديدة من تناول أنواع لا يعرفونها لتقتصر عادات تناوله حول العالم على 5 أنواع منه فقط. والفطر ليس مجرد إضافة شهية لوجباتك، بل هو كائن حي فريد يخبئ في طياته أسرارًا مذهلة تتجاوز المطبخ. فمن قدرته على إنتاج فيتامين (د) الذي يعزز المناعة ويقوي العظام، إلى دوره في عالم الأحياء ، يثبت الفطر أنه أكثر من مجرد نبات، وهو بالفعل مملكة قائمة بذاتها فهو ليس من فئة النبات، ولا من تصنيف الحيوانات، بل مملكة ثالثة تضم قرابة 3 ملايين نوعا من الفطر لا نزال نجهل أغلب أنواعها.

ما أغرب الحقائق الهامة حول الفطر؟

1- مصدر فريد لفيتامين (د)، الفطر هو الغذاء الوحيد الذي ينتج فيتامين د ويزيد الفيتامين د مع زيادة تعرض الفطر للشمس مما يجعله إضافة مثالية لتقوية العظام والمناعة. تُنتج الحيوانات – بما في ذلك البشر – فيتامين د3 في جلودها عند تعرضها لأشعة الشمس، ولكن هذه الميزة لا تتوفر في المواد النباتية أو الأطعمة الصالحة للأكل باستثناء الفطر. لذلك، يُعد الفطر الغذاء غير الحيواني الوحيد المهم القادر على إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي من خلال التعرض لأشعة الشمس

2- الفطر هو غذاء غني بالعناصر المعززة للمناعة، و يحتوي على مركبات مثل “بيتا جلوكان” و”السيلينيوم”، التي تساعد الجسم على مقاومة الأمراض وقد تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان. ويعد الفطر داعم لصحة القلب، و بفضل خصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على خفض الكوليسترول، يعمل الفطر على حماية الخلايا ودعم صحة القلب. وهو مفيد للجهاز الهضمي، فالألياف الحيوية الموجودة فيه تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن الهضم والمناعة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الفطر بكونه منخفض السعرات الحرارية، وغنيًا بالبروتين، مع الحد الأدنى من الدهون والصوديوم، ما يجعله إضافة مثالية لأي نظام غذائي صحي. بالإضافة إلى فوائده الصحية، يمتلك الفطر تاريخًا وبيولوجيا لا يصدق، يجعلك تنظر إليه من زاوية مختلفة:

3- أكبر كائن حي على الأرض، حيث يعد أكبر كائن حي معروف هو فطر “عسل” يقع في ولاية أوريغون الأمريكية، يمتد لمسافة تقارب 4 أميال مربعة تحت الأرض، ويُقدر عمره بالآلاف من السنين.

4- الفطر “الزومبي”: يمكن لفطر “الكورديسيبس” أن يصيب النمل ويتحكم في سلوكه، ليحوله إلى “زومبي” لنشر الفطر، وهي ظاهرة معروفة في الأبحاث العلمية والثقافة الشعبية.

5- الفطر هو أقرب للحيوانات منه للنباتات، وعلى عكس الاعتقاد الشائع، الفطر ليس نباتًا. إنه ينتمي إلى مملكة خاصة به، ومن الناحية التطورية هو أقرب للحيوانات منه للنباتات بحسب تحليل الجينات الوراثية فيه.

6- الفطر يعد مقاوم للإشعاع، و تستطيع أنواع الفطر المختلفة البقاء على قيد الحياة في بيئات قاسية مثل الفضاء الخارجي، وحتى في المناطق ذات الإشعاع العالي، مما يجعلها محل دراسة في علم الأحياء الفلكي.

7- مولد للكهرباء! اكتشف المزارعون اليابانيون أن التعرض للبرق أو النبضات الكهربائية يمكن أن يزيد بشكل كبير من نمو الفطر، وهي تقنية تُستخدم الآن في الزراعة التجارية كما هو الحال مع الفقع أو الكمأة وكلاهما يزداد في مناطق يصيبها البرق.

8- الفطر يصنع رياحًا: بعض أنواع الفطر مثل “فطر المحار” و”الشيتاكي” يمكنها أن تولد رياحها الخاصة عن طريق إطلاق بخار الماء، مما يساعد أبواغها على الانتشار لمسافات أبعد.

9- الفطر والهلوسة: تنتج بعض أنواع الفطر، مثل أنواع “السيلوسيبين”، مركبًا يسبب الهلوسة، وقد استُخدم في الطقوس القديمة والأبحاث الحديثة في مجال العلاج النفسي، وهناك الفطر المسكر كما هو الحال مع الفطر الأحمر في ألعاب ماريو هو عادةً الفطر الخارق ، وفي اللعبة أيضا تكون وظيفته الرئيسية هي تعزيز قوة الشخصية (مثل ماريو أو لويجي) وجعلها تكبر، محولةً إياها إلى نسخة “الفطر الخارق”. هذا يسمح لها بتحمل ضربة واحدة من العدو أو كسر بعض الكتل دون خسارة أي روح. يتميز الفطر بمظهره المميز: غطاء أحمر ذو بقع بيضاء، وهو مستوحى من فطر حقيقي يُسمى أمانيتا موسكاريا.

10- هناك عشرات الاستخدامات للفطر في صناعة المنتجات، ويُستخدم الفطر ومكوناته في مجموعة واسعة من الصناعات والمنتجات، من الأطعمة البديلة والجلود وحتى المواد الحيوية.

11- الصناعات غير الغذائية تشمل المواد الحيوية: يُستخدم الغزل الفطري (Mycelium)، وهو الجزء الجذري من الفطر، لإنتاج مواد مستدامة وقابلة للتحلل الحيوي. يمكن استخدامه كبديل للستايروفوم (الفوم) في التعبئة والتغليف، أو كبديل للجلود الحيوانية في صناعة الأحذية والحقائب.

12- التكنولوجيا الحيوية: تُستخدم إنزيمات الفطر في العديد من العمليات الصناعية، مثل إنتاج المضادات الحيوية، والمواد الكيميائية الحيوية، والوقود الحيوي. وفي الزراعة يُستخدم الفطر كعامل مكافحة حيوية للآفات، حيث تساعد بعض الأنواع على مكافحة الحشرات الضارة بشكل طبيعي. تُستخدم بعض أنواع الفطر في عملية تسمى “التنقية الفطرية (Mycoremediation)”، حيث تساعد على امتصاص وتفكيك الملوثات من التربة والمياه.

13 -هناك العشرات من أنواع الفطر التي سميت بأسماء أشخاص ممن هم غالبًا علماء أو مستكشفين أو مُتطوعين أو حتى متبرعين وذلك تكريمًا لإسهاماتهم. وبقي الكثير من قرابة 3 ملايين نوع مختلف من الفطر فيما تمت تسمية وتصنيف 155 ألف فقط منها. ومن الأمثلة الحديثة فطر Psilocybe stametsii الذي سُمّي تكريمًا لعالم الفطريات بول ستاميتس، لإسهاماته في عالم الفطر. وقد سمّى ستاميتس نفسه نوعًا باسم شخصية بارزة أخرى، Psilocybe weilii، الذي سُمّي تيمنًا بالدكتور أندرو ويل.

14- يأتي الفطر بأنواع ذات ألوان عديدة منها الأزرق والأسود والأحمر والأخضر، فيما توجد أنواع مضيئة وأخرى قاسية مثل الخشب كما هو الحال فطر الريشي في اليابان، كما يُطلق الفطر أبواغًا صغيرةً في الهواء تعمل كنواةٍ طبيعيةٍ لتكثيف السحب، وهي أسطحٌ يتكثف عليها بخار الماء مُشكّلًا قطرات المطر. تُعد هذه الأبواغ فعّالةً بشكلٍ خاص في تعزيز تكوّن قطرات المطر، مما قد يُساعد على تكوين السحب وتحفيز هطول الأمطار في النظم البيئية الغنية بالغابات أو المناطق المُنتجة للفطر. هذا يعني أن الفطر يُمكن أن يُساهم بشكلٍ غير مباشر في تكوين المطر من خلال المساعدة في تكوين السحب من خلال أبواغه.

15- الحقيقة الأكثر إثارة للدهشة والأكثر غموضًا حول الفطر هو أنه أقرب وراثيًا للإنسان والحيوان منه للنباتات ومع ذلك تُدرس أنواعه في علم النبات. وتتنفس الفطريات الأكسجين وتطلق ثاني أكسيد الكربون بدلاً من إنتاج غذائها من خلال عملية التمثيل الضوئي مثل النباتات التي تعد ذاتية التغذية. كما يخزن الفطر الطاقة على شكل جليكوجين، وهو نفس الكربوهيدرات المخزنة التي تستخدمها الحيوانات، وليس النشاء الذي تستخدمه النباتات.