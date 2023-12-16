الفراج لجماهير الأهلي: كنا بنهزر

بروح رياضية عالية أقر الإعلامي السعودي وليد الفراج بالانتصار الكبير الذي حققه الأهلي المصري على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية أمس، قائلاً إنه كان يمزح مع الجمهور المصري في السجالات التي سبقت المباراة فيما تبادلت جماهير الناديين هتافات طريفة بين الكبسة والطعمية وما بينهما من دعابة في هتافات التشجيع اللافتة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في مباراته المقبلة ضد فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الفراج في برنامج أكشن مع وليد: ” ماذا أقول لتخفيف ما حدث، المصريين عصبين بعض الشيء، الواحد ما يعرفش يهزر معاكم ؟، يعني كنت أمزح معكم تفوزا بالثلاثة على الاتحاد؟، يا ساتر”.

ولفت قائلا:” احنا اسفين ونتراجع، الأهلي هذا حكاية، لدي فكرة هل ممكن أن نلعب مع بعضنا البعض من غير الأهلي، يا أخي ليس بالضروري الأهلي نريد أي فريق أخر”.

وأضاف:” نسر الأهلي حلق في سماء جدة وفين يوجعك، بس جيد انها خلصت بالثلاثة فقط، هذا تقدم في النتائج، لا تستطيع أن تقول سبب الخسارة كان التحكيم، الأهلي فريق عظيم، ولا يوجد للاتحاد أي اعذار للخسارة “.

وبعد انتهاء المباراة قام نادي مانشستر سيتي بتقديم التهنئة للنادي الأهلي بعد التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، على حساب الاتحاد في البطولة التي تلعب بالمملكة العربية السعودية. ونشر مانشستر سيتي عبر الحساب الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا للنادي الأهلي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية».

تهانينا للنادي الأهلي @AlAhly على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ???#السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 15, 2023

#وليد_الفراج لمشجعي الأهلي المصري : أنا كنت أمزح معكم ، 3 وكنا بنمزح ? وما تترقع في التحكيم او غيره .. الفانلة الحمرا ما لهاش حل ? .. الأهلي سدد الفواتير التاريخية#أكشن_مع_وليد#الاتحاد_الأهلي_المصري



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