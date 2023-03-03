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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمار

الفجر كابيتال تسعى لشراء حصة أغلبية في أستر الصحية

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تسعى شركة الأسهم الخاصة «الفجر كابيتال»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، لشراء حصة أغلبية في أعمال «أستر دي ام للرعاية الصحية» في منطقة الخليج؛ كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة.

وذكرت الوكالة أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وربما تبلغ قيمة الصفقة المحتملة قرابة 500 مليون دولار.

وارتفع سهم “أستر” في بورصة مومباي اليوم 3% بعد الأنباء عن الصفقة المحتملة.

ورفض ممثل عن «الفجر» التعليق فيما لم يعلق ممثل “أستر” على الفور.
وتشغل «أستر»، والمدرجة في مومباي، المستشفيات إضافة إلى مئات العيادات والصيدليات في جميع أنحاء الهند ومنطقة الخليج.
وكان رئيس مجلس إدارتها، آزاد موبين، قد صرّح لـ«بلومبيرج» في عام 2021 أن الشركة تعمل مع مستشارين، لتخليص أعمالها في الشرق الأوسط.
وتتوسع “أستر” في الهند وتخطط لإضافة مئات من أسرّة المستشفيات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وعلى الرغم أن أكثر من نصف مستشفياتها في البلاد فإن هذا السوق يمثل ربع عائداتها فقط.

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