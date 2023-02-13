تخطط السلطات الهندية لإعادة تسمية يوم عيد الحب المعروف بـ “الفالنتاين” باسم “يوم حضن بقرة” على أمل أن تعزز هذه الخطوة “الثراء العاطفي” للمواطنين وتوجه ضربة للتراث الذي يُنظر له على أنه استيراد ثقافي غربي.

وأصدر مجلس رعاية الحيوان في الهند (AWBI) بياناً، تداولته قبل ايام وسائل إعلام هندية وبعض المغردين، يناشد الناس للاحتفال بـ “يوم عناق البقر” في 14 فبراير/شباط بدل عيد الحب (فالنتاين داي) لأن هذا الفعل سيعزز “الثراء العاطفي” ويزيد “السعادة الفردية والجماعية”.

ووصف البيان عيد الحب بأنه “انبهار بالحضارة الغربية” وإن “التقاليد الهندية على وشك الانقراض بسبب انتشار الثقافة الغربية بمرور الوقت”.

وقال “نظراً للفائدة الهائلة للبقرة، فإن معانقة البقرة ستجلب الثراء العاطفي وبالتالي ستزيد سعادتنا الفردية والجماعية، لذلك ندعو جميع محبي الأبقار للاحتفال بيوم 14 فبراير/شباط كيوم عناق البقر، لتأكيد أهمية البقرة الأم ودورها في جعل الحياة سعيدة ومليئة بالطاقة الإيجابية”. وشدد المجلس على دور البقرة في الهند واصفاً إياهاً بـ “العمود الفقري للثقافة الهندية والاقتصاد الريفي”.

واتهم ممثل اتحاد مزارعي الألبان في الهند، بحسب موقع “يورو نيوز”، مجلس رعاية الحيوان بازدواجية المعايير، وقال إن “الحب الذي يظهرونه للأبقار هو مجرد زيف. إذا كانوا يريدون حقاً دعم الماشية، فعليهم دعم مزارعي الألبان وتعويض خسائرنا بسبب مرض الجلد العقدي”.

وتقول جمعيات مثل “شيف سينا” و”باجرانغ دال” إن مثل هذه الإجراءات تمهد الطريق لإعادة تأكيد الهوية الهندوسية.

ويقضي الهنود الشباب المتعلمون، بغضّ النظر عن دينهم، عادة عيد الحب في الحدائق والمطاعم المزدحمة، ويتبادلون الهدايا -ومنها الدببة الحمراء- ويقيمون الحفلات مثل أي عيد هندي آخر، خاصة منذ أن بدأت الهند عملية التحرير الاقتصادي أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وحظي البيان باهتمام شعبي وسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد مرور بضعة أيام على صدور البيان تم سحبه.

The appeal issued by the Animal Welfare Board of India for celebration of Cow Hug Day on 14th February 2023 stands withdrawn. pic.twitter.com/5MvEbHPdBZ — ANI (@ANI) February 10, 2023

عيد الحب عيد الفالنتاين

ويحتفل العالم يوم غدٍ الثلاثاء (14 فبراير/شباط) بعيد الفالنتين (عيد الحب) الذي انزاح في معناه من ذكرى دينية لدى الكنيسة المسيحية الغربية إلى يوم للحب والعشق حول العالم.

وفي السنوات الأخيرة، داهمت الجماعات الهندوسية اليمينية المتطرفة المحلات التجارية في المدن، وأحرقت البطاقات والهدايا، وطاردت الأزواج الذين يمسكون أيديهم من المطاعم والمتنزهات، قائلة إن عيد الحب يشجع على الاختلاط.

ومنذ تولي الحكومة القومية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في الهند، ثمة محاولات تسعى إلى تفوق الدين على حساب دولة علمانية معروفة بتنوعها.

ويشكل الهندوس ما يقرب من 80 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، والمسلمون 14 بالمئة، بينما يمثل المسيحيون والسيخ والبوذيون والجاين معظم الـ 6 بالمئة المتبقية.

وتعتبر الأبقار حيواناً مقدساً لدى غالبية السكان الهندوس في الهند، وهي رمز لكل من “الأرض والإله” بالنسبة لهم.