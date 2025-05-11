الفاتيكان يحذر من انتهاك الذكاء الاصطناعي لكرامة الإنسان

نشر الفاتيكان، تحذيرا من البابا ليو الرابع عشر يحذر فيه من مخاطر الذكاء الاصطناعي فيما يقول إنه استجابةً لثورة صناعية جديدة وللتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تُشكّل تحديات جديدة للدفاع عن كرامة الإنسان والعدالة والعمل. ولا يُشير البابا ليو الرابع عشر إلى أن الذكاء الاصطناعي سيء بطبيعته، ولكنه كأي أداة يُمكن إساءة استعماله من قِبل أصحاب الثروات والسلطة بما ينتهك كرامة الإنسان.

كما جاء في خطابٌ البابا ليون الرابع عشر أمام مجمع الكرادلة. في هذا الخطاب، تحدث عن المجتمع مُشيرًا إلى أنه استلهم من رسالة البابا ليون الثالث عشر العامة “الشؤون الحديثة”، التي تناولت المسألة الاجتماعية خلال الثورة الصناعية. ويُشير البابا ليون الرابع عشر إلى أنه في عصرنا هذا، يجب على الكنيسة أن تُواجه “ثورة صناعية جديدة وتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تُشكِّل تحدياتٍ جديدةً للدفاع عن كرامة الإنسان والعدالة والعمل”.

ومن القضايا الملحة التي أثيرت في خطاب البابا ليون الرابع عشر حول الذكاء الاصطناعي، النقاط التالية:

تحدٍّ لكرامة الإنسان

يخشى البابا من أن يُوحي الذكاء الاصطناعي بأن القدرات المعرفية البشرية ليست فريدة، مما يُشكل تحديًا لكرامة الإنسان.

احتمالية سوء المعاملة المادية

تشير مقارنة البابا بالثورة الصناعية إلى قلقه من أن يكون الذكاء الاصطناعي سببًا محتملًا لسوء المعاملة المادية.

مخاوف وجودية

يشير الخطاب إلى مخاوف من فكرة أن البشر لا روح لهم، مما يعني أنهم مجرد آلات عضوية تفتقر إلى تجربة واعية حقيقية.