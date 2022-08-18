الفائض التجاري للسعودية مع اليابان يقفز 129,7% إلى 3 مليارات دولار في يوليو

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية أمس الأربعاء أن الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية مع اليابان ارتفع بنسبة 129,7% بنهاية تموز / يوليو الماضي ليصل الى 406,5 مليار ين (3 مليارات دولار).

وقفزت الصادرات السعودية الى اليابان ارتفعت بنسبة 105% على اساس سنوي الى

463,2 مليار ين (3,44 مليار دولار امريكي) فيما ارتفعت الواردات السعودية من اليابان بنسبة 16% لتصل الى 56,7 مليار ين (421 مليون دولار).

وأشارت البيانات الى أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنهاية الشهر الماضي بنسبة 130,2% الى 8 مليارات دولار بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 98% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 95,6% من اجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان بنسبة 100%.

ونمت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 20,4% بفضل زيادة الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.

وسجلت اليابان بنهاية الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً للشهر ال12 على التوالي بقيمة 1,43 تريليون ين (10,7 مليار دولار) في ضوء استمرار زيادة اسعار الطاقة وضعف العملة المحلية وانعكاساته على ارتفاع فواتير الواردات.