الفائض التجاري السعودي مع امريكا يتجاوز 7 مليارات دولار في 6 أشهر

بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية 17,3 مليار دولار في النصف الأول من العام 2022 وفق تحليل “أريبيان بزنس” للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية هذا الشهر.

وبلغت الصادرات الأمريكية للسعودية 5,04 مليار دولار منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر حزيران / يونيو، فيما بلغت وارداتها من السعودية 12,28 مليار دولار، ليبلغ العجز الأمريكي في الميزان التجاري مع السعودية 7,2 مليار دولار في 6 أشهر مقابل فائض أمريكي في الميزان التجاري مع السعودية بلغ 41 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2021.

واستوردت الولايات المتحدة 85,9 مليون برميل من النفط بلغت قيمتها وفق البيانات الجمركية 8,3 مليار دولار في النصف الأول من العام 2022، لتشكل الصادرات النفطية نسبة 68% من إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة.

واستوردت السعودية سيارات بقيمة 924 مليون دولار في النصف الأول من 2022، توزعت بين سيارات سياحية بقيمة 798 مليون دولار، وشاحنات وباصات بقيمة 40 مليون دولار وقطع غيار بقيمة 86 مليون دولار.