الفائز بجائزة مليون مبرمج عربي يسعى لشركاء وممولين

لدى استفسار أريبيان بزنس من الشاب محمود شحود الفائز بجائزة أفضل مبرمج» في تحدي «مليون مبرمج عربي، إن كان يتقبل شراكة أو يسعى لتمويل شركته من مصادر التمويل المعروفة في المنطقة، أجاب بالقول:” بالطبع أتقبل ذلك، إن الشراكات هي تصب في مصلحة الجميع من أجل إنجاح المشروع بأفضل صورة ممكنة. سأعمل على البحث على ممولين عند الانتهاء من تنفيذ المشروع على نظام الـ iOS.

وأنا مستعد بالطبع بالتواصل مع أي شخص أو جهة مهتمة بتطوير وتوسعة المشروع، أو حتى بتطوير مشاريع أخرى يكون الهدف منها تقديم حلول لمشاكل موجودة وتسهيل حياة الإنسان.

وكان الشاب محمود قد انضم إلى “مليون مبرمج عربي” التي فتحت الطريق أمام الشباب العربي نحو آفاق لا نهائية من الابتكار والإبداع.

تحدي «مليون مبرمج عربي»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبيللنهوض بالشباب العربي،

257 مشروعاً طورها خريجو المبادرة من 50 دولة شاركت في تحدي “مليون مبرمج عربي” وأثرت في حياة ملايين البشر حول العالم. فاز محمود من بين قرابة 257 مشروعاً طورها خريجو المبادرة من 50 دولة.

ما رأيك بمبادرة مليون مبرمج عربي؟ وكيف ترى آفاق فوزك بها؟

مبادرة مليون مبرمج عربي هي مبادرة استثنائية تهدف إلى تمكين الشباب العربي من تعليم وإتقان لغات البرمجة والقدرة على بناء مشاريع تساعد في نهضة المجتمع وتقديم المنفعة للبشرية جمعاء.



لا نجد مثل هذه المبادرات في جميع دول العالم لذلك فهي استثنائية. المحتوى الذي تم تقديمه خلال المبادرة كان قيّم جداً وتم تقديمه من قبل مؤسسة Udacity إذ أن المسار التعليمي يحتوي على مجموعة من المشاريع الصغيرة التي يتوجب تنفيذها والتي تساعد المتدرب على الدخول في جو سوق العمل.

ما هو تخصص دراستك الأكاديمية؟ وتفتقر هذه التخصصات في الجامعات لعناصر التطبيقات الحديثة مجتمعة أي بيئة المستفيد والخادم والويب وقواعد البيانات –client and server software- mastering HTML and CSS)؟

أنا مهندس معلوماتية ـ متخرج من جامعة دمشق عام ٢٠١٢. أعمل في مجال تطبيقات الموبايل. تمكنت من خلال المبادرة على التمكّن من جانب الـ Full Stack Web Development مما ساعدني في بناء تطبيق Habit360.

تطبيق هابيت (Habit 360) ما هو بالنسبة للمستخدم العادي، وما وجه التفوق فيه، هل لعب تميز الفكرة في الفوز أم أن طريقة عمل التطبيق ومستويات العمل المتقدمة فيه لعبت دورا؟

تطبيق Habit360 هو منصة تهدف إلى مساعدة المستخدم على بناء عادات جديدة في حياته، أو التخلص من عاداته السيئة. كما يساعد التطبيق المستخدم على فهم مشاعره اليومية ويقترح مجموعة من الأنشطة والعادات التي تهدئ من حدة المشاعر السلبية. التطبيق هو صديق يومي للمستخدم، يدعمه ويحفّزه من أجل تحقيق أهدافه للوصول إلى السعادة والرضا في الحياة.

يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، وواجهته البسيطة والتي تنبض بالحياة. يوجد دعم كامل للغة العربية والثقافة الإسلامية. يوجد الكثير من العادات الإسلامية التي يمكن إنجازها داخل التطبيق.





تم التركيز في التطبيق على أدق التفاصيل من أجل تقديم أفضل تجربة للمستخدم. تم الأخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي رأي المستخدمين عند إضافة مزايا التطبيق حتى تتناسب مع احتياجاتهم.



التطبيق الآن في إصداره الأول، سيتم إضافة العديد من المزايا الجديدة في الإصدار القادم والتي يعتمد البعض منها على الذكاء الاصطناعي.

لديك أفكار لحلول تقنية ولعلها وراء فوزك بالجائزة، كيف يمكنك أن تحمي هذه الأفكار من التقليد بماذا تنصح من يكون لديه أفكار لمشاريع تقنية؟

من الصعب حالياً حماية الأفكار من التقليد. ما يميز المشاريع بعضها عن بعض هو الاهتمام بالتفاصيل، سهولة الاستخدام، دعم المستخدم وفهم احتياجات المستخدم.

أنصح من لديه أفكار برمجية أن يكون المستخدم واحتياجاته هي الأساس عند بناء المشروع التقني، لأن المستخدم هو المستهلك النهائي فيجب أن يكون المشروع يخدم حاجة المستخدم بشكل كامل، بأسلوب بسيط وتجربة مميزة.

ما الذي تغير في حياتك المهنية بعد الفوز بالجائزة، ماذا عن أجواء العمل في الشركة التي تعمل بها حاليا؟

لم يتغير شيئاً في الفترة الحالية. أعطي المزيد من الوقت من أجل تطوير تطبيق الـ Habit360 على نظام الـ iOS من أجل إتاحته بأقرب وقت ممكن. بالنسبة للشركة التي أعمل بها حالياً، إنني مستمر بالعمل معهم للانتهاء من المشروع الحالي الذي نعمل عليه. ولكن قد تتغير الأمور في المستقبل. وجميع الزملاء في الشركة فرحون بالإنجاز الذي حققه تطبيق Habit360.

كيف ترى نفسك بعد سنوات قليلة؟ هل تكفي الجائزة لتأسيس شركة خاصة بك على فرض تبرعك بنصف الجائزة؟

إن شاء الله بعد سنوات قليلة سيكون هناك العديد من التطبيقات والخدمات التي تسهّل حياة المستخدمين وتساعدهم في حياتهم قدر الإمكان. الجائزة تكفي للقيام ببعض الأنشطة البرمجية القليلة. تأسيس شركة بالطبع يحتاج إلى رأس مال أكبر من ذلك. وبالتأكيد الشراكات والاستثمارات تشكّل عامل أساسي في البدء بالنشاط التجاري للشركة بشكل أوسع.

تشير دراسة نشرت مؤخرا إلى أن من عناصر نجاح الشركات التقنية الناشئة هو توفر مؤسسين من أصحاب الخبرات المالية أو الاقتصادية أو التجارية إلى جانب المؤسس صاحب الحلول التقنية، هل تتقبل هكذا شراكة في المستقبل وهل تسعى لتمويل شركتك من مصادر التمويل المعروفة في المنطقة؟

بالطبع أتقبل ذلك، إن الشراكات هي تصب في مصلحة الجميع من أجل إنجاح المشروع بأفضل صورة ممكنة. سأعمل على البحث على ممولين عند الانتهاء من تنفيذ المشروع على نظام الـ iOS.

وأنا مستعد بالطبع بالتواصل مع أي شخص أو جهة مهتمة بتطوير وتوسعة المشروع، أو حتى بتطوير مشاريع أخرى يكون الهدف منها تقديم حلول لمشاكل موجودة وتسهيل حياة الإنسان.