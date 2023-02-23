ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

الفائز بالمركز الأول ضمن منافسات اليوم الرابع لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

" فيتياز الروسي" يحصد المركز الأول ضمن منافسات اليوم الرابع لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

فريق ” فيتياز “الروسي من حصد المركز الأول في منافسات اليوم الرابع لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023،

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تمكن فريق ” فيتياز “الروسي من حصد المركز الأول في منافسات اليوم الرابع لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، الذي تمحور حول تنفيذ مهام الإنزال من “البرج” ورماية أهداف متعددة، واجتياز عدد من الموانع، وذلك بعد حصوله على 55 نقطة.

كما وتمكن فريق “أخمت” الروسي من حصد المركز الثاني بحصوله على 54 نقطة، فيما حصل فريق “سوبر” الروسي على المركز الثالث بواقع 53 نقطة.

توج العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، الفرق الثلاثة الفائزة في المركز الأولى، مثنياً على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الرابع من خلال تنفيذ مسابقة “البرج”، ومشيداً بالأداء التنافسي.

وتصدر المجموع العام في النقاط خلال الأيام الأربعة من المسابقة فريق” أخمت” الروسي بواقع 213 نقطة، فيما تلاه فريق القيادة العامة لشرطة دبي “B” بحصوله على 208 نقطة، بينما حل في المركز الثالث فريق “صربيا” بواقع 186 نقطة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا