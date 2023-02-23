تمكن فريق ” فيتياز “الروسي من حصد المركز الأول في منافسات اليوم الرابع لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، الذي تمحور حول تنفيذ مهام الإنزال من “البرج” ورماية أهداف متعددة، واجتياز عدد من الموانع، وذلك بعد حصوله على 55 نقطة.

كما وتمكن فريق “أخمت” الروسي من حصد المركز الثاني بحصوله على 54 نقطة، فيما حصل فريق “سوبر” الروسي على المركز الثالث بواقع 53 نقطة.

توج العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، الفرق الثلاثة الفائزة في المركز الأولى، مثنياً على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الرابع من خلال تنفيذ مسابقة “البرج”، ومشيداً بالأداء التنافسي.

وتصدر المجموع العام في النقاط خلال الأيام الأربعة من المسابقة فريق” أخمت” الروسي بواقع 213 نقطة، فيما تلاه فريق القيادة العامة لشرطة دبي “B” بحصوله على 208 نقطة، بينما حل في المركز الثالث فريق “صربيا” بواقع 186 نقطة.