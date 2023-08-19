كشفت تقارير صحفية صربية، عن أن مرحلة اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، مع ناديه الإنجليزي انتهت، وأن اللاعب أصبح قريبًا جدًا من الانضمام إلى الهلال بشكل رسمي.

وأضافت التقارير أن مالك نادي فولهام وافق أخيرًا على عرض نادي الهلال، وبالتالي فإن ميتروفيتش أصبح قريبًا جدًا من الانتقال إلى الهلال.

وأشارت التقارير إلى أن ميتروفيتش غادر الليلة من لندن إلى الرياض، من أجل إتمام الفحوصات الطبية والتوقيع الرسمي مع الهلال.

فيما ذكرت منصة “Sky Sports” أن ماركو سيلفا أكد أن ألكسندر ميتروفيتش على وشك الرحيل عن النادي ، بعد أن قبل صفقة تزيد قيمتها عن 46 مليون جنيه إسترليني من الهلال.

كما أفاد الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو”، بأن الهلال يصرّ على ضم ألكسندر ميتروفيتش، وأن المفاوضات عادت إلى مسارها الصحيح منذ يوم السبت، بعد وجود عرض جديد مطروح على الطاولة.

وانضم ألكسندر ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي فولهام الإنجليزي، في 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو؛ بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.



كما أشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن المدير الفني ماركو سيلفا، مدرب فولهام، استبعد ميتروفيتش من القائمة التي تلتقي برينتفورد، بسبب استكمل إجراءات انضمامه إلى الهلال.

وفي السياق نفسه، أكد الصحفي بن جاكوبس أن صفقة انضمام ميتروفيتش إلى الهلال تكلف 50 مليون جنيه إسترليني.

ويحصل ميتروفيتش على عقد مع الهلال حتى يونيو 2026.

ونقل الصحفي سانتي أونا أن ألكسندر ميتروفيتش يصل اليوم السبت، العاصمة الرياض، رفقة أسرته من أجل الخضوع للكشوفات الطبية قبل التوقيع على عقود انتقاله إلى الهلال.

ومن المنتظر أن يتخطى الهلال صرف 400 مليون يورو، ليصبح أكثر من أنفق أموالًا في سوق الانتقالات الصيفية حول العالم، بحسب موقع “Yallakora”.

وكان الهلال تعاقد مع كل من البرازيليين مالكوم ونيمار، البرتغالي روبن نيفيز، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، السنغالي كاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو.