الـ 65 ريال تتسبب بفسخ عقد خور جدة

كشفت صحيفة سعودية اليوم الإثنين عن سبب إلغاء أمانة محافظة جدة السعودية استثمار شاطئ أبحر الجنوبية المعروف بـ “خور جدة” بعد مرور أقل من شهر على إطلاقه.

وأكدت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادرها أن إلغاء العقد جاء لعدم التزام مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد، والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة دون رسوم، ووجود مخالفات تمثلت في تسوير الشاطئ.

?| اليوم للافتتاح التجريبي لشاطئ "الاسكندرية سابقا " في ابحر الجنوبية تحت اسم " شاطئ خور جدة " .



تم تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 24 الف متر مربع وشاطئ سباحة بطول 400 متر .



الدخول مجاني

توجد رسوم على الخدمات pic.twitter.com/gyUzSNWOYK — عدّاد جدة (@3adad) April 22, 2023

وأوضح المصدر أن إدارة الموقع عملت على تسوير المشروع وجعلت الدخول عبر البوابات الإلكترونية، الأمر الذي يعني عدم وجود إمكانية دخول مجاني للشاطئ العام، ما يخالف العقد الموقع مع الأمانة. وكانت شكاوى عدة وصلت إلى أمانة جدة، وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي حول منع الدخول المجاني ‏وفرض رسوم على الخدمات ومنع رواد الشاطئ ومحبي السباحة من الوصول إلى الشاطئ.

وأضافت أن المستثمر فرض رسوماً قدرها ٦٥ ريالاً (18 دولار) لدخول العامة إلى الشاطئ، على الرغم من أن الأنظمة تفرض دخول العامة إلى تلك المنطقة بشكل مجاني، مؤكدة أن المستثمر تعثر في سداد المقابل المالي لاستثماره الشاطئ وصدرت بحقه غرامات عدة نظير مخالفات متنوعة.

وشهدت محافظة جدة، في الرابع من شوال الجاري (أواخر أبريل/نيسان الماضي)، افتتاح المشروع الذي تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 24 ألف متر مربع وشاطئ سباحة بطول 400 متر. ويضم الشاطئ مرافق عدة وخدمات متكاملة من جلسات خارجية وداخلية وكراسي للتشميس ومجموعة من المطاعم في صالة مكيّفة، بالإضافة إلى أكشاك الآيسكريم والقهوة، كما تضم مرافق الشاطئ غرف تبديل الملابس وغرف الاستحمام ودورات المياه وألعاباً مائية في البحر ومنطقة ألعاب للأطفال، كما تم تخصيص مواقع على الشاطئ للاسترخاء مع وجود نظام صوتي موسيقي يغطي كامل الشاطئ.

فيديو | أمانة جدة تعيد فتح شاطئ أبحر الجنوبية للعامة بعد إلغاء عقد استثماره#الإخبارية pic.twitter.com/iWSJr2cs0K — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2023

وكانت أمانة محافظة جدة أعلنت أمس الأحد عن إلغاء استثمار شاطئ أبحر الجنوبية وفتحه للعامة، موضحة أن إلغاء عقد الاستثمار جاء بعد عدم التزام المستثمر ببنود العقد والتي تنص فتح الشاطئ للعامة دون رسوم.