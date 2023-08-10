تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات رئيسية مثل روسيا والسعودية وكندا ستواجه تراجعا في الناتج القومي، ونشر فيجوال كابيتالست هذا الرسم البياني أدناه ليوضح توزع الاقتصاد العالمي واقتسام 105 تريليونات دولار بين حصص الدول (حسب حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد) منها في الاقتصاد العالمي، وزعم صندوق النقد الدولي أنه بحلول نهاية عام 2023 ، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي 105 تريليون دولار ، أو 5 تريليونات دولار أعلى من العام السابق ، وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) من تقرير عن توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2023.

القيمة الاسمية

تعد هذه زيادة بنسبة 5.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبضبطها بضوء معدل التضخم ، سيكون ذلك زيادة بنسبة 2.8٪، أي أن هذه الارقام لا تعبر عن الرقم الحقيقي بعد قياس معدل التضخم.

يقيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) القيمة الإجمالية للناتج الاقتصادي – السلع والخدمات – المنتجة في إطار زمني معين من قبل كل من القطاعين العام والخاص.

شهدت بداية العام اضطراب في الاقتصاد العالمي ، حيث اهتزت الأسواق المالية بانهيار العديد من البنوك الأمريكية متوسطة الحجم إلى جانب استمرار التضخم وتشديد الأوضاع النقدية في معظم البلدان. ومع ذلك ، فقد أثبتت بعض الاقتصادات قدرتها على الصمود ، ومن المتوقع أن تسجل نموًا اعتبارًا من عام 2022.

ترتيب الدول حسب الحجم الاقتصادي في عام 2023

من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر اقتصاد في عام 2023 بإجمالي ناتج محلي متوقع قدره 26.9 تريليون دولار لهذا العام. وهذا أكثر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لـ 174 دولة مرتبة من إندونيسيا (المرتبة 17) إلى توفالو (المرتبة 191).

حافظت الصين ترتيبها في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي إجمالي متوقع قدره 19.4 تريليون دولار في عام 2023.

ظلت معظم الاقتصادات الخمسة الأولى في نفس المراكز منذ عام 2022 ، مع استثناء واحد ملحوظ. من المتوقع أن تتخطى الهند المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد بإجمالي ناتج محلي متوقع لعام 2023 يبلغ 3.7 تريليون دولار.

حجم اقتصاد كل بلد في عام 2023 ، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات رئيسية مثل روسيا والسعودية وكندا ستواجه تراجعا في الناتج القومي.

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