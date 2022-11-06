الغزو الروسي لأوكرانيا مصدر مكاسب بـ 200 مليار دولار لشركات النفط الأمريكية

جنى منتجو النفط الأمريكيون أرباحاً تجاوزت 200 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا بينما يستفيدون من فترة الاضطرابات الجيوسياسية التي أدت إلى:

زعزعة سوق الطاقة العالمية .

ارتفاع الأسعار.

وقد وصل صافي الدخل الإجمالي لشركات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة والمدرجة في البورصة إلى 200,24 مليار دولار للربعين الثاني والثالث من العام، وفقاً لتحليل تقارير الأرباح والتقديرات التي أجرتها “اس ان بي جلوبال للسلع” لمصلحة “فاينانشال تايمز”.

أكثر 6 أشهر ربحية

ويمثل هذا الرقم – الذي يشمل الشركات العملاقة والمجموعات متوسطة الحجم ومشغلي النفط الصخري الأصغر – أكثر 6 أشهر ربحية مسجلة في القطاع وضعه في مساره لعام غير مسبوق.

وقال حسن التوري، المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم الأولية في “اس اند بي جلوبال”: “من المرجح أن تكون التدفقات النقدية التشغيلية محطمة للأرقام القياسية – أو على الأقل قريبة جداً منه – بحلول نهاية العام”.

وأثارت الثروة النقدية غضب البيت الأبيض حيث أثر ارتفاع أسعار البنزين على أرقام استطلاعات الرأي للديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية الحاسمة الأسبوع المقبل.

وقد وصف الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع الأرباح الضخمة بأنها “مفاجأة الحرب” واتهم الشركات بـ “التربح” من غزو موسكو. وقال إنه سيطلب من الكونجرس فرض ضرائب أعلى عليها ما لم تستثمر الأموال في ضخ المزيد من النفط لخفض الأسعار في محطات الوقود.

ضرائب في أوروبا على الأرباح

لا يزال من غير المرجح أن يتم تمرير تشريع ضريبة الأرباح المفاجئة في واشنطن. لكنها أصبحت حقيقة واقعة عبر المحيط الأطلسي:

أدخلت بروكسل “مساهمة تضامنية” بنسبة 33 في المائة على الأرباح المرتفعة.

فرضت لندن 25 في المائة إضافية “ضريبة أرباح الطاقة” التي رفعت الضريبة على الأرباح إلى 65 في المائة حتى نهاية عام 2025.

يفكر ريشي سوناك ، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، في زيادة الضريبة إلى 30 في المائة وتمديدها حتى عام 2028.

تدفقات نقدية حرة مرتفعة

وتم تعزيز الأرباح الوفيرة من خلال التدفقات النقدية الحرة المرتفعة، وهو مقياس صناعي رئيسي يتم تعريفه على أنه التدفق النقدي من العمليات مطروحاً منه الإنفاق الرأسمالي.

وبلغ متوسط ​​سعر خام برنت، معيار النفط الدولي ، أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث – أعلى بكثير من متوسط ​​70 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد وصل سعره إلى ما يقرب من 140 دولاراً للبرميل في أوائل آذار / مارس بعد أن دخلت الدبابات الروسية إلى أوكرانيا.

ويقدر بنك الاستثمار ريموند جيمس أن الإنفاق الرأسمالي من قبل أكبر 50 منتجاً في العالم سيبلغ حوالي 300 مليار دولار هذا العام، أي ما يقرب من نصف ما كان عليه في عام 2013، آخر مرة كانت الأسعار عند مستوى مماثل.