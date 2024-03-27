الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من هذه التركيبة... هل تستخدمها؟

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المستهلكين من استخدام بعض منتجات تخفيف الألم الموضعية التي يتم تسويقها للاستخدام قبل أو أثناء أو بعد بعض الإجراءات التجميلية مثل التقشير بالكريستال والإزالة الليزرية للشعر ووشم الجسم وثقب الأنف أو الجسم.

وأصدرت الإدارة رسائل تحذير لست شركات لتسويقها هذه المنتجات بشكل مخالف للقانون الفيدرالي.

وتحتوي بعض هذه المنتجات على مكونات مثل عقار الليدوكايين بتركيزات أعلى مما هو مسموح به لمنتجات تخفيف الألم الموضعية التي تباع دون وصفة طبية.

عندما يتم استخدام هذه المنتجات التي تحتوي على تركيزات عالية من الليدوكايين قبل أو أثناء بعض الإجراءات التجميلية، فإن امتصاصها عبر الجلد قد يؤدي إلى إصابات خطيرة مثل اضطراب ضربات القلب والنوبات الصرعية وصعوبة التنفس. كما قد تتفاعل هذه المنتجات مع أي أدوية أو مكملات غذائية أخرى يتناولها المستهلك.

وقالت جيل فورمان، مديرة مكتب الامتثال في مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء: “تشكل هذه المنتجات مخاطر غير مقبولة على المستهلكين ويجب عدم تواجدها في الأسواق. ونحن ملتزمون باستخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف بيع هذه المنتجات غير القانونية وشديدة الخطورة”.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء المستهلكين بعدم استخدام منتجات تخفيف الألم الموضعية التي تحتوي على أكثر من 4% من الليدوكايين على الجلد، وعدم تغطية الجلد المعالج بمنتجات تخفيف الألم الموضعية بأغطية بلاستيكية أو ضمادات أخرى حيث يمكن أن يزيد ذلك من فرص حدوث آثار جانبية خطيرة.