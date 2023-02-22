جنت المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 326 مليار دولار من عائدات النفط لعام 2022 ، وهي أكبر مبيعات نفطية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على الرغم من انخفاض الإيرادات الشهرية في الأشهر الأخيرة بعد انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل في النهاية، العام الماضي بحسب بلومبرغ.

أدى ارتفاع أسعار النفط العام الماضي ، وخاصة الارتفاع الحاد في النصف الأول إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى زيادة عائدات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وشكلت قيمة صادرات النفط أكثر من 70٪ من إجمالي الصادرات السعودية العام الماضي.

في ديسمبر 2022 ، زادت صادرات النفط بنسبة 11.1٪ على أساس سنوي إلى 22.8 مليار دولار (85.5 مليار ريال سعودي) ، لكنها تراجعت مقارنة بشهر نوفمبر ، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء. وقالت الهيئة إن حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات زادت من 71.9٪ في ديسمبر 2021 إلى 79.0٪ في ديسمبر 2022. كانت الصين واليابان والهند الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية للصادرات في ديسمبر 2022 ، بسبب مبيعات النفط. في حين تعثرت العديد من الاقتصادات في عام 2022 بسبب الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة ، نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 8.7٪ العام الماضي ، بفضل صناعة النفط وصادراتها. ذكرت الهيئة العامة للإحصاء الشهر الماضي ، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من عام 2022 نما بنسبة 5.4٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 بنسبة 8.7٪ مقارنة بعام 2021. كان النمو الاقتصادي السعودي هو الأعلى بين مجموعة دول مجموعة العشرين. بفضل ارتفاع الدخل النفطي ، سجلت المملكة العربية السعودية أيضًا أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. يعتقد المحللون أن المملكة بحاجة إلى أسعار النفط عند 75-80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.