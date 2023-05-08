العنصرية ضد الكوري سون تحظر مشجعاً لكريستال بالاس

أعلنت إدارة نادي كريستال بالاس أنها بصدد إصدار حظر على مشجع يُزعم أنه أساء لمهاجم توتنهام سون هيونغ مين بألفاظ عنصرية خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل في ملعب توتنهام وهو يقوم بما يبدو أنه لفتة عنصرية تجاه سون.

وقع الحادث في الدقيقة 89 من المباراة التي فاز فيها توتنهام 1-0 وذلك خلال عملية استبدال سون بأرناوت دانغوما.

وقال كريستال بالاس في بيان رسمي: “نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت (بالإضافة إلى تقارير تم تقديمها إلينا مباشرة) بشأن شخص في نهاية المباراة في توتنهام أمس، يبدو أنه يقوم بإيماءات عنصرية تجاه سون هيونغ مين”.

We are aware of a video circulating online (as well as reports made directly to us) regarding an individual in the away end at Spurs yesterday, appearing to make racist gestures towards Heung-Min Son. Evidence has been shared with the police, and when he is identified, he will… — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 7, 2023

وأضاف: “تمت مشاركة الأدلة مع الشرطة، وعندما يتم التعرف عليه، سيواجه حظراً من النادي، لن نتسامح مع مثل هذا السلوك في نادينا”.

ورد توتنهام بالتأكيد على أنه كان على علم بادعاء ارتكاب انتهاكات عنصرية تجاه سون، وقالت إدارة اللسبيرس في بيان “التمييز من أي نوع بغيض وليس له مكان في المجتمع ولعبتنا وفي نادينا”.

وأضاف النادي اللندني: “نحن نعمل مع شرطة ميت وكريستال بالاس للتحقيق وتحديد الشخص المعني، سنبذل قصارى جهدنا لضمان أنه في حالة إدانته، سيتلقى هذا الشخص أشد إجراء ممكن كما كان الحال في وقت سابق من هذا الموسم عندما عانى النجم الكوري من انتهاكات عنصرية مماثلة في تشيلسي. “

Club Statement – Heung-Min Son — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 7, 2023

تعرض سون لسوء المعاملة خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام في ستامفورد بريدج في آب/أغسطس الماضي.

وحظر تشيلسي حامل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى بعد ظهور لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع في نهاية الملعب وهو يقوم بإيماءة عنصرية، أصدرت النيابة العامة الملكية أمراً ضد المشجع بمنعه من حضور مباريات كرة القدم داخل الملاعب لمدة ثلاث سنوات.