العنصرية تتواصل وتستهدف فينيسيوس نجم ريال مدريد مرة أخرى

اتهم نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخي البرازيل لكرة القدم فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية بعد تعرضه لإساءات من المدرجات خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام فالنسيا 0-1 الأحد.

وواجه فينيسيوس الجماهير التي هاجمته ما أدى إلى توقف المباراة لمدة 10 دقائق ثم اشتبك مع لاعبي الفريق الخصم ما أسفر عن طرده في اللحظات الأخيرة.

وتعرض “فيني” لإهانات وشتائم عنصرية من جماهير صاحب الأرض خلال تنفيذ ركلة حرة بينما كان داخل منطقة الجزاء ما استدعى رده.

ووقف فينيسيوس خلف مرمى فالنسيا متوجها الى احد الجماهير مشيرا اليه، فيما وقف الى جانبه مواطنه إيدر ميليتاو.

كما تدخل لاعبو الفريقين وحكم المباراة ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الاساءات العنصرية فورا كي تستمر المباراة.

وكتب فينيسيوس عبر تويتر بعد المباراة “لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها”.

وأضاف “كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين، بحسب ما نقلت رويترز عنه.

وتابع قائلاً: “بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل أن يصدر للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف تجاه الإسبانيين الذين لا يتفقون معي لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة كبلد للعنصريين”.

وقال “أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى اذا كان الطريق بعيدا”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.



Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa…



Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطلب كل اللقطات المتاحة للتحقيق في الواقعة.

وأضافت في بيان “إذا حددنا أي جريمة كراهية سنتخذ الإجراء القانوني المناسب”، وفقا لرويترز.

ورد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على تعليقات فينيسيوس بمطالبته بأن يكون أكثر اطلاعا عما يمكن فعله أمام حالات العنصرية.

وقال عبر تويتر “حاولنا أن نشرح لك بأنفسنا ما هي حالات العنصرية وماذا يمكن لرابطة الدوري الإسباني فعله، لكنك لم تحضر في أي من اللقائين المتفق عليهما بناء على طلبك”.

وأضاف “قبل أن تنتقد وتشوه الدوري يجب أن تُعلّم نفسك بشكل مناسب، لا تسمح بأن يتم التلاعب بك واحرص على فهم قدرات وعمل الآخرين”.

من جانبه قال مدرب “المرينغي” الايطالي لريال كارلو أنشيلوتي في تصريح للصحافة الإسبانية “لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، أريد أن أتحدث عما حدث هنا، إنه أكثر أهمية”.

وأضاف “استاد يصرخ قردًا للاعب، وأن المدرب يفكّر في إخراج اللاعب، هناك شيء سيء في هذا الدوري”.

وأدان الحادثة قائلاً “كان يوما حزينا في ميستايا، حيث أظهرت مجموعة من المشجعين أسوأ ما فيهم، حان الوقت للتوقف عن الكلام والتصرف، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو بالمجتمع، لا للعنصرية في أي مكان”.

بدوره، وقال داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد “هناك عدم احترام لفينيسيوس يظهر بشكل مستمر في كل ملعب تقريبا في إسبانيا”.

وتابع “إنه لأمر مخز أننا وصلنا إلى هذه النقطة. صحيح أن المدرب سأله عما إذا كان يريد الاستمرار في اللعب”.

واردف “فينيسيوس محترف وقال إنه يريد الاستمرار في مساعدة الفريق، لكننا نرى أننا لا نستطيع فعل أي شيء”.

وتقدم مهاجم فالنسيا الهولندي جاستن كلويفرت لفينيسيوس باعتذار نيابة عن ناديه. وقال “أعتذر منك، نيابة عن كل فريق فالنسيا، لأن هذه ليست كرة قدم. إنها سيئة للغاية”.

الجميع يدعم فيني

عبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه لفينيسيوس وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف العنصرية في الرياضة.

وقال في مؤتمر صحفي “أود التعبير عن تضامني مع لاعبنا، صبي فقير نجح في حياته وأصبح من أفضل لاعبي العالم، وبالتأكيد هو أفضل لاعب في ريال مدريد، وتعرض لهجوم في كل استاد يلعب فيه”.

وواصل “أعتقد أنه من المهم أن يتخذ الفيفا ورابطة الدوري الإسباني ومسابقات الدوري في دول أخرى إجراءات حقيقية لأنه لا يمكن السماح للفاشية والعنصرية بالهيمنة على استادات كرة القدم”.

كما بعث رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز برسالة دعم للاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي “إلى أي مدى سنختبر ذلك؟ في منتصف القرن 21، حلقات مثل التي نشاهدها مجددا في الدوري الإسباني؟ لا توجد سعادة في مكان به عنصرية، لون البشرة لا يمكن أن يكون مصدر إزعاج”.

وتلقت رابطة الدوري الإسباني شكاوى في السابق من تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية أو سباب،

وتنظر محكمة في مايوركا في شكوى بعد تصوير مشجعين في مايوركا أثناء الإساءة لمهاجم البرازيل.

وتحقق الشرطة الإسبانية أيضا في جريمة كراهية ضد اللاعب البرازيلي بعد العثور على دمية مشنوقة على جسر خارج ملعب تدريب ريال مدريد تحمل قميصه رقم 20 في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما نشر العديد من لاعبي كرة القدم رسائل دعم لفيني عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.