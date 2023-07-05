ما هي الاتجاهات التي تحول أماكن العمل في الشرق الأوسط؟

سامر طيّان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان لدى زووم، يتعرض قادة الأعمال هذا العام لضغوط غير اعتيادية ومن بين عدة عوامل أخرى تساهم أسعار الفائدة المرتفعة والاضطرابات العالمية المستمرة، في نشوء بيئة تجارية شديدة التقلب، وفي أوقات عدم الاستقرار قد يكون من المغري تجنب إجراء تغييرات كبيرة في العمل. ويرى القادة ارتفاع التضخم والتقلبات الاقتصادية كدلائل على ضرورة الانتظار لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بهم.

ومع ذلك، فإن نهج الانتظار والترقب قد يعني خسارة حتمية مع تقدم المنافسين.

وتدرك الشركات أن الاتصال والتعاون أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية المنظمة، خاصة وأنها تتحول نحو طرق مرنة للعمل، وبرز العمل المرن كضرورة حتمية، حيث تخشى ما يقرب 7 من كل 10 شركات في الإمارات العربية المتحدة أن تفقد موظفين وتكون غير قادرة على توظيف مواهب جديدة إذا لم تعالج خطط وعمليات عملها الهجينة. ومع استمرار بيئات العمل المرنة في أن تصبح أكثر شيوعاً ستضاعف المؤسسات مواءمة تجربة الموظف والعملاء لخلق تجربة كاملة، سيستمر الاستثمار في رفع المهارات بهدف جذب المواهب والاحتفاظ بالأدوات اللازمة لضمان النجاح. علاوة على ذلك، سيستمر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في لعب أدوار بارزة مع تقدم الشركات من خلال رحلات التحول الرقمي، العديد من الصناعات ستستخدم التكنولوجيا، ابتداءً من الرعاية الصحية والخدمات الحكومية وصولاً إلى الخدمات المالية وما بعدها، لإعادة تصور كيفية خدمتها للناس.

ستركز الشركات من الآن فصاعداً على توفير المزيد من الطرق للتعاون بشكل أكثر فعالية، بغض النظر عن موقع الاشخاص واتصالهم حيث سيعتبر ذلك أمر أساسي.

ستتبنى المنظمات تجربة هجينة حقيقية

حاولت المنظمات في السنوات الأخيرة إنشاء بيئات عمل هجينة، تهجين كل شيء، ومع ذلك فقد اكتشفوا للتو ما يمكن أن يكون القيمة المضافة للبيئة الهجينة، حيث يجب مطابقة التجارب الافتراضية والأحداث الشخصية بشكل أوثق من أجل خلق تجربة هجينة حقيقية وهذا يتطلب تعاوناً وتواصلاً سلس بين الطرفين.

وفقًا لأحدث استطلاع أجرته غارتنر، فإن 48٪ من العاملين في مجال المعرفة على مستوى العالم سيعملون إما بشكل هجين أو عن بُعد تماماَ بحلول نهاية عام 2023، بارتفاع أكثر من 27٪ في عام 2019.

تتمثل الخطوة الأولى لخلق تجربة هجينة حقيقية في الحصول على موافقة كاملة من قيادة الشركة، ويبدأ هذا بتزويد الأشخاص بهدف مقنع لزيارة المكاتب كما أنه يتطلب توفير التكنولوجيا والموارد اللازمة للموظفين للعمل من أي مكان والازدهار في أدوارهم، بغض النظر عن ماهيتهم ومن المهم أيضاً التعرف على التحيز القريب والقضاء عليه كما يجب أن يتمتع الموظفون سواءً كانوا يعملون في الموقع أو عن بُعد بشكل دائم او جزئي بفرص متساوية للتقدم.

مساحات العمل تستصبح الشيء الطبيعي لموظفي الجيل الرقمي

توظيف أفضل الأشخاص سيظل أمراً بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا تزال الشركات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لجذب المواهب المناسبة. حيث إنه قبل بضع سنوات فقط، كانت القدرات التي سعى إليها أصحاب العمل في المتقدمين للوظيفة مختلفة بشكل كبير عن تلك التي يسعون إليها اليوم، وتكمن المشكلة في أن الشركات لم تصمم بعد بيئات عمل لموظفي الجيل الرقمي.

بالنسبة للكثيرين في مكان العمل، قمنا مؤخراً ببناء المهارات والأدوات اللازمة للعمل في بيئة هجينة، حيث نشأ الجيل زد وجيل الألفية الأصغر سناً في هذا الفضاء ويمكنهم الازدهار في البيئات النائية والهجينة مع القليل من التعليمات، حيث يعتبر وجود “الجيل زد” كجزء من القوى العاملة أمراً شائعاً. في الواقع، توقع المنتدى الاقتصادي العالمي أنهم سيشكلون أكثر من ربع القوى العاملة بحلول عام 2025.

وفقًا لمسح أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط عام 2022، فإن 43٪ من المشاركين في الجيل زد في الشرق الأوسط يفضلون عملاً بدوام كامل عن بُعد أو بشكل جزئي، مع اختيار 15٪ فقط للعمل بدوام كامل في مكتب أو أماكن عمل أخرى.

لا تزال الأجيال الأولى تحاول مواكبة قطار التغيير عندما يتعلق الأمر بموهبة الجيل زد، الذين لديهم توقعات مختلفة تماماً مرتبطة بالتكنولوجيا.

تحتاج المنظمات إلى توفير التكنولوجيا لمطابقة الاحتياجات المتغيرة لموظفي الجيل الرقمي، حيث أن التلويح بشارة لفتح باب أو الوصول إلى محطة عمل غير كافٍ. ويعد التعرف على الصوت والتعاون الفوري الغير مرئي من أي مكان وسير العمل الذي لا يمس هو القاعدة. ومن ناحية أخرى، ستحتاج المنظمات إلى مواصلة تحسين مهارات المواطنين غير الرقميين لتمكين كيفية إنجاز العمل، والأهم من ذلك، كيفية إنشاء تعاون أكثر شمولاً.

تلاقي وتفاعل التقنيات الذكية ستوفر رؤى أكثر قابلية للتنفيذ

عام بعد عام يتحسن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وقد حان الوقت لاستخدام هذه الحلول لتقديم قيمة حقيقية. حيث نتوقع أن تسرع العديد من الشركات مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ذكاء المحادثة هو أحد الأصول القيمة لقادة الأعمال الذين يسعون إلى زيادة الكفاءة والمبيعات، حيث يمكنهم تزويد قادة المبيعات برؤى ذات مغزى قابلة للتنفيذ حول تفاعلات العملاء، والمساعدة في تدوين الملاحظات والإنتاجية غير ذلك. ويسمح هذا للمؤسسات بإزالة الأنشطة الغير مهمة من مسؤوليات موظفيها، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام الأكثر أهمية مثل تطوير منتجات جديدة أو دعم العملاء بشكل أفضل.

بشكل عام أفضل القادة وخاصة مديري المعلومات الجدد، لا يخططون ليومهم فقط؛ بل إنهم يستفيدون من التكنولوجيا ويتخذون إجراءات اليوم لخلق قيمة ونمو طويل الأجل لمشاريعهم، بغض النظر عن المناخ الاقتصادي. ولذلك، يجب على المنظمات الإقليمية أن تتبنى التغيير وتتخذ إجراءات للتكيّف مع عالم العمل المتغير.