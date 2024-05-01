العمل عن بعد للقطاع الخاص والحكومي في الإمارات ضمن توصية هيئة الطورئ

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، فيما أوصت بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

وأوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية كما أوصت بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي.

المنظومة الوطنية لإدارة #الطوارئ_والأزمات والكوارث تؤكد على رفع مستوى التأهب والجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي. pic.twitter.com/k2bCQMjbNp — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 1, 2024

(لقطات منذ قليل في دبي- صباح الخميس 2 مايو)