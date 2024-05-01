فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

العمل عن بعد للقطاع الخاص والحكومي في الإمارات ضمن توصية هيئة الطورئ

أوصت وزارة الداخلية الإماراتية بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، فيما أوصت بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

وأوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية كما أوصت بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي.

(لقطات منذ قليل في دبي- صباح الخميس 2 مايو)

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...