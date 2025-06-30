العمل عن بعد حل مقترح لازدحام الطرق في الإمارات، بحث ميداني يستكشف المشكلة

تصدر العمل عن بُعد والنقل العام حلول ازدحام الطرق في الإمارات في دراسة بحثية حديثة أجرتها الوثبة للتأمين بالتعاون مع رود سيفتي يوأ إي (RoadSafetyUAE ) في يونيو 2025، وكشفت أن 86% من السائقين في الإمارات يواجهون ازدحامًا مروريًا بشكل مستمر، وأن 80% منهم يرون تزايدًا في هذه المشكلة مقارنة بالعام الماضي. وتتركز هذه الازدحامات بشكل خاص في أوقات الذروة الصباحية والمسائية لفترات العمل والمدارس. موراليكريشنان رامان، الرئيس المالي لشركة الوثبة للتأمين، أشار قائلاً: “أردنا الارتقاء بالنقاش حول ازدحام المرور من مجرد سرد قصصي إلى نهج قائم على الحقائق والبحث الدقيق. نحن مؤسسة تحليلية تعتمد على الأرقام، وقد وجدنا أن التعاون مع RoadSafetyUAE للعمل معًا في هذا المجال المثير للجدل يقع في صلب هويتنا المؤسسية، إذ تُعدّ حركة المرور والازدحام المروري من القضايا التي تهمّ الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة يوميًا”. توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري في رود سيفتي يوأ إي لفت قائلاً:”لدينا سجل حافل بإضافة بيانات بحثية قيّمة لمناقشة السلامة المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مر السنين. في هذه الدراسة الأخيرة التي أجريناها بالتعاون مع شريكنا في المسؤولية الاجتماعية للشركات، شركة الوثبة الوطنية للتأمين، نريد تقديم مدخلات للجهات المعنية والجهات المعنية لفهم تصور الجمهور حول الازدحام المروري، وكيف يرون أسبابه، وعلى أي المجالات يجب التركيز لتحسين الوضع. لقد شهدنا جهودًا رائعة من الجهات المعنية العامة على مر الزمن، ونريد أن نفعل من جانبنا ما في وسعنا لدعم هذه العملية.”

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