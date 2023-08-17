مويضي المطيري by مويضي المطيري

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شركتي مودرنا وفايزر : العمل على إنتاج لقاح مطور بمتحور كورونا الجديد

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تستعد 3 شركات مصنعة للقاحات الفترة الحالية على تطوير لقاح لمواجهة متحور “كورونا” الجديد، حيث تعمل كل من “مودرنا”، و”فايزر”، و”نوفافاكس” تسعى لإطلاق لقاحات كوفيد جديدة هذا الخريف تستهدف متغيرات “XBB”، والتي تنحدر من متغير “كورونا أوميكرون”.

وقالت “Novavax”، إن لقاحها “يحفز الاستجابات المناعية الوظيفية لمتغيرات “XBB” الفرعية بما في ذلك “XBB.1.5″، و”XBB.1.16″، و”XBB.2.3”.

وتعد “EG.5” سلالة منحدرة لمتغير تشترك في ملف تعريف حمض أميني مرتفع مع “XBB.1.5”.

وقال تقرير لـ”العربية” أن منظمة الصحة العالمية تراقب سلالة جديدة من “كوفيد-19” تسمى EG.5، أو “Eris”، والتي باتت تمثل حصة متزايدة من الحالات في دول بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.

وقد صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه “نوع من الاهتمام”، مما يعني أنه سيتم مراقبته بحثاً عن الطفرات التي يمكن أن تجعله أكثر حدة.

واستناداً إلى الأدلة الحالية، تقول منظمة الصحة العالمية إنها تمثل خطراً منخفضاً على الصحة العامة على المستوى العالمي، بما يتماشى مع المتغيرات الأخرى المتداولة حالياً. وفي مايو، قالت منظمة الصحة العالمية على نطاق أوسع إن “كوفيد -19″أصبح الآن “مشكلة صحية ثابتة ومستمرة لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً”، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية”.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقييم للمخاطر نُشر في 9 أغسطس: “بينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن”.

وأضافت أن هذه الخصائص قد تؤدي إلى أن يصبح المتغير مهيمناً في بعض البلدان، أو في الواقع على مستوى العالم.

الاسم الرسمي للمتغير هو EG.5، في حين أن “Eris” هو اسم مستعار عشوائي يتم تقديمه عبر الإنترنت والذي شاع فيما بعد البديل “EG.5.1”.

ومن المتوقع أن تتوفر لقاحات جديدة في الولايات المتحدة اعتباراً من أواخر سبتمبر، وفقاً لمدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ماندي كوهين، حيث تنتقل مسؤولية توزيع اللقاح إلى القطاع الخاص.

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