العملات المستقرة ستدمج في النظام المالي السعودي لتسريع جذب الاستثمارات

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن المملكة تقترب من اعتماد العملات المستقرة كأداة للتسويات المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي بحسب ما نقله موقع الشرق. وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولاً هيكلياً في البنية المالية السعودية نحو نظام أسرع وأكثر شفافية وأماناً، يسهم في تعزيز الثقة والاستثمارات الأجنبية. وخلال مؤتمر “بروبتك” في الرياض، أوضح الحقيل أن سوق العملات المستقرة العالمية تجاوزت 300 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، وتمثل أكثر من 75% من جميع التحويلات المعتمدة على تقنية سلاسل الكتل حول العالم. وأضاف أن “العملات المستقرة تمثل البنية التحتية المقبلة للمدفوعات الرقمية، وإذا جرى دمجها بعناية وفق القيم والأنظمة السعودية، فستدعم سيادة المملكة المالية وتسهم في بناء نظام مالي مستقبلي متكامل”. وأشار الوزير إلى أن أي مطور عقاري داخل المملكة سيتمكن من الوصول إلى رأس مال موثوق من أي مكان بالعالم في لحظات، مع الامتثال الكامل للوائح البيانات والرقابة المالية المحلية. وأوضح أن كل ريال أو دولار رقمي سيكون مدعوماً باحتياطات يمكن للجهات التنظيمية مراقبتها وتدقيقها بمرونة. وبيّنت بيانات بنك التسويات الدولية أن العملات المشفرة والمستقرة عالجت أكثر من 9 تريليونات دولار من المعاملات في العام الماضي، منها 1.2 تريليون دولار خلال شهر واحد فقط، ما يعكس تسارع تبني هذا النوع من الأصول العالمية في المدفوعات الرقمية. وفي سياق التطوير التقني للقطاع العقاري، لفت الحقيل إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار على تمكين شركات ناشئة متخصصة في الملكية الجزئية وتقنيات الترميز العقاري، موضحاً أن أربع شركات تم تأهيلها فعلياً للعمل تحت مظلة البيئة التنظيمية الجديدة، تمهيداً لإطلاق نماذج عمل رقمية متكاملة.

أبرز ما جاء في كلمة معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، خلال افتتاح أعمال #القمة_العالمية_للبروبتك 2025م pic.twitter.com/vnQmjaMZH4 — الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) October 26, 2025

ما هي العملات المستقرة؟

العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية أو المشفرة التي تم تصميمها للحفاظ على قيمة ثابتة نسبيًا عبر ربطها بأصول خارجية مثل العملات الورقية (كالدولار الأمريكي) أو السلع (كالذهب)، أو حتى عبر آليات خوارزمية تؤمن ثباتها السعري في سوق العملات المستقرة، هناك عملتان رئيسيتان تبرزان بشكل واضح من حيث القيمة السوقية وحجم التداول وهما تيثر ويوإس دي كوين.

تيثر Tether (USDT): القيمة السوقية: تُعد تيثر USDT الأكبر من حيث القيمة السوقية، حيث تتجاوز عادةً بكثير جميع العملات المستقرة الأخرى. هذا يجعلها العملة المستقرة الأكثر هيمنة في السوق.

حجم التداول: تيثر هي أيضًا العملة المستقرة الأكثر تداولًا بشكل يومي، وغالبًا ما تتجاوز حجم تداولها العملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين والإيثيريوم. هذا يعكس دورها المركزي كوسيلة تداول رئيسي في بورصات العملات المشفرة.

USD Coin (USDC): القيمة السوقية: تحتل USDC المرتبة الثانية بعد تيذر. و حجم التداول يوصلها إلى المرتبة الثانية بعد تيذر من حيث حجم التداول اليومي بين العملات المستقرة. ولذلك فإن تيثر (Tether) هي العملة المستقرة الأكبر والأكثر تداولًا من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. تأتي بعدها USDC (USD Coin) كأقرب منافس لها. تلعب هاتان العملتان دورًا حيويًا في توفير السيولة والاستقرار في سوق العملات المشفرة المتقلب.