العملات الرقمية: ماذا نعرف عن الدينار الرقمي الجزائري؟

أكد أيمن بن عبد الرحمن، رئيس وزراء الجزائر، سعي بنك الجزائر لاعتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى “الدينار الرقمي الجزائري” وذلك في إطار رقمنة المدفوعات. وذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ورشة الرقمنة

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال ندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية ،والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيسه، أنه:

من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات

والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري

وسيشكل “الدينار الرقمي الجزائري” في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية

سوف يكون بمثابة العملة الرقمية المالية الأولى الرسمية في البلاد

الاقتصاد الرقمي

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء الجزائري إلى أنه “في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة بلا شك إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها”. ويأتي ذلك في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والذي يعرف باسم الاقتصاد الرقمي.

أهمية الدينار الرقمي

تمت الإشارة إلى أن أهمية الدينار الرقمي تتلخص في:

له أهمية كبيرة في المستقبل حيث أنه يواكب التطور التقني والاقتصاد الرقمي الدولي

رافعة دعم العملة المادية النقدية (الدينار الجزائري).

موعد الإطلاق

لم يصدر بيان رسمي بهذا الشأن غير أن الخبراء الاقتصاديين رجحوا أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2023 المقبل.