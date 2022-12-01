فادي طنّوس by فادي طنّوس

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العملات الرقمية: تعرف على أنجح 10 دول في استخدام البتكوين وأخواتها

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أضحت العملة الرقمية واحدة من أسرع الصناعات نمواً عالمياً، إذ تحولت إلى ثورة مالية عالمية أنتجت مستثمرين أصبحوا من أصحاب المليارات، بعدما كانت في السابق مجرد شكل من أشكال النقد الإلكتروني.

وساهمت الشركات المنتجة لهذه العملات الرقميةفي:

  • تسريع تطور هذا القطاع وجعله قوياً
  • عبر إيجاد تطبيقات التداول السهلة وغير المعقدة.

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كما أدى الاهتمام الهائل من وسائل الإعلام إلى جعل تداول العملات الرقمية أكثر جاذبية حيث يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم المشاركة في هذه التكنولوجيا المالية.

وكشفت “كوين جورنال” في دراسة لها  حول البلدان الأقوى في العملات الرقمية والتشفير، من خلال تحليل البيانات مثل الدول التي لديها أكبر عدد من مالكي العملات الرقمية، وعدد شركات التشفير، وإجمالي المكاسب المقدرة للعملات الرقمية بحسب البلد.

ما هي الدول الأنجح في استخدام العملات الرقمية والتشفير؟

المركزالدولةعدد الشركات الناشئةتقديرات مكاسب التشفير المحققة شركات التشفيرحاصل نقاط أصحاب العملات الرقميةحاصل نقاط الدولة
1الولايات المتحدة1,992$46.95 مليار دولار 4,6919.9410
2المملكة المتحدة886$8.16 مليار دولار 6179.109.21
3ألمانيا404$5.06 مليار دولار 1485.968.47
4كندا397$1.79 مليار دولار 6437.378.11
5فرنسا252$3.79 مليار دولار 3278.177.74
6الصين231$2.10 مليار دولار 1577.637.44
7كوريا الجنوبية229$1.97 مليار دولار 2675.137.26
8البرازيل228$642.25 مليون دولار264.147.2
9سنغافورة218$1.85 مليار دولار 2378.057.08
10أستراليا178$5.83 مليار دولار 2399.107.07
لماذا يحتوي الاستثمار في العملات المشفرة على مخاطر هائلة؟
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