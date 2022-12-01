العملات الرقمية: تعرف على أنجح 10 دول في استخدام البتكوين وأخواتها

أضحت العملة الرقمية واحدة من أسرع الصناعات نمواً عالمياً، إذ تحولت إلى ثورة مالية عالمية أنتجت مستثمرين أصبحوا من أصحاب المليارات، بعدما كانت في السابق مجرد شكل من أشكال النقد الإلكتروني.

وساهمت الشركات المنتجة لهذه العملات الرقميةفي:

تسريع تطور هذا القطاع وجعله قوياً

عبر إيجاد تطبيقات التداول السهلة وغير المعقدة.

كما أدى الاهتمام الهائل من وسائل الإعلام إلى جعل تداول العملات الرقمية أكثر جاذبية حيث يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم المشاركة في هذه التكنولوجيا المالية.

وكشفت “كوين جورنال” في دراسة لها حول البلدان الأقوى في العملات الرقمية والتشفير، من خلال تحليل البيانات مثل الدول التي لديها أكبر عدد من مالكي العملات الرقمية، وعدد شركات التشفير، وإجمالي المكاسب المقدرة للعملات الرقمية بحسب البلد.

ما هي الدول الأنجح في استخدام العملات الرقمية والتشفير؟

المركز الدولة عدد الشركات الناشئة تقديرات مكاسب التشفير المحققة شركات التشفير حاصل نقاط أصحاب العملات الرقمية حاصل نقاط الدولة 1 الولايات المتحدة 1,992 $46.95 مليار دولار 4,691 9.94 10 2 المملكة المتحدة 886 $8.16 مليار دولار 617 9.10 9.21 3 ألمانيا 404 $5.06 مليار دولار 148 5.96 8.47 4 كندا 397 $1.79 مليار دولار 643 7.37 8.11 5 فرنسا 252 $3.79 مليار دولار 327 8.17 7.74 6 الصين 231 $2.10 مليار دولار 157 7.63 7.44 7 كوريا الجنوبية 229 $1.97 مليار دولار 267 5.13 7.26 8 البرازيل 228 $642.25 مليون دولار 26 4.14 7.2 9 سنغافورة 218 $1.85 مليار دولار 237 8.05 7.08 10 أستراليا 178 $5.83 مليار دولار 239 9.10 7.07