شهد تطبيق “نسك” الإلكتروني السعودي لحجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في أداء المناسك خلال الشهر الفضيل بسبب بلوغ عدد المعتمرين لأقصى حد من الطاقة الاستيعابية، وسبق أن تم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليوني معتمر شهريا.

وأظهر التطبيق، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، عدم وجود إمكانية للحجوزات في 13 يوماً في رمضان بما فيها العشر الأواخر، فيما شهدت ستة أيام ازدحاماً مرتفعاً، وسبعة أيام ازدحاماً متوسطاً، وثلاثة أيام ازدحاماً خفيفاً.

عمرة رمضان غير متاحة حتى يوم 13 رمضان

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، أواخر الأسبوع الماضي، عن إتاحةَ تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق نُسُك ( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق نُسُك الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر أبل ستور أو جوجل بلاي، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح. مؤكدة أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.

ونوهت الوزارة أن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضاً استخراج التصاريح عبر تطبيق “توكلنا”، على أن تكون حالة المتقدم الصحيّة في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا (كوفيد-19) وغير مخالطٍ لمصاب.

وحثت الراغبين في تأدية العمرة في رمضان على المبادرة باستخراج التصاريح والالتزام بالموعد المحدد فيه؛ إسهاماً في توزيع الطاقة الاستيعابية وتقليص الازدحام في الشهر المبارك، مشيرةً إلى أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.