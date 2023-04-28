فادي طنّوس by فادي طنّوس

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عمدة باريس تصف عرض سان جيرمان لشراء بارك دي برنس بالسخيف

فادي طنّوس by فادي طنّوس
باريس

وصفت آن هيدالغو، عمدة العاصمة الفرنسية باريس، العرض الذي قدمه نادي باريس سان جيرمان لشراء ملعب “بارك دي برنس” المملوك للمدينة بالسخيف.

وقالت هيدالغو في حديث لإذاعة “راديو فرنسا”: “لقد فتحنا الباب أمام إمكانية بيع الملعب لنادي المدينة. في النموذج الاقتصادي للأندية الكبرى، جميعهم يملكون ملاعبهم وهذا ما وضعناه بعين الاعتبار”.

وتابعت: “لكي تبيع، عليك أن تحترم القواعد، لأن الملعب ينتمي لأهل العاصمة وليس لي. نحن في دولة القانون وعلينا تحديد أسعار تتناسب مع السلعة، النادي عرض 38 مليون يورو، أعتقد أن ذلك سخيف إذا صحت الكلمة، لم يعد هناك أي مسار ممكن”.

وكشفت هيدالغو أن أبطال الدوري الفرنسي قدموا عرضا بمبلغ 38 مليون يورو (41.9 مليون دولار) لشراء الملعب.

ويسعى باريس سان جيرمان لامتلاك ملعب كبير يتناسب مع طموحاته، كون “بارك دي برنس”، الذي يتسع لـ48 ألف متفرج، لا يلبي في الوقت الحالي احتياجاته.

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