العلامات التجارية الفاخرة تخسر حصانتها مع الركود والتضخم فهل بدأ شدّ الأحزمة؟

يصيب تراجع الأحوال الاقتصادية الجميع، حتى العلامات الفاخرة التي بدت لوهلة قصيرة وكأنها حصينة أمام معاناة معظم شرائح المستهلكين من أزمات اقتصادية من التضخم وحتى الركود وارتفاع أسعار الفائدة، وشهد الأسبوع الماضي تراجع أسهم العلامات التجارية الفاخرة التي تلقت ضربة قوية بحسب صحيفة وول ستريت جورنال: “سجلت شركة لوي فيتون موي هينيسي LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton مبيعات أقل من توقعات المحللين للربع الثالث، حيث تصارع صناعة السلع الفاخرة مع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة التي تضغط على الإنفاق الاستهلاكي”.

وتتابع الصحيفة بالقول إن مالك علامتي لويس فويتون وديور التجاريتين يكافح لجذب المستهلكين الصينيين ذوي القدرة العالية على الإنفاق الكبير، حيث كانت السياحة الصينية بطيئة في الانتعاش بعد الوباء. كانت الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم قبل ظهور فيروس كورونا. في الواقع، تعرض السهم لتعثر شديد ووصل إلى أدنى مستوى له خلال العام بعد فترة صعود طويلة جدًا ومربحة للغاية.

ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات حرجة لم يسلم منها بلد حتى الصين، وتعاني نتيجة ذلك العلامات التجارية الفاخرة مع استفحال التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

يشهد رأس المال المقترض تكلفة عالية للمرة الأولى منذ عقد ونصف. وقد فرض هذا ضغطاً بطيئاً ولكن لا هوادة فيه على جميع الحسابات المصرفية، حتى الحسابات الأكثر ثراءً.

تعد أسعار أسهم العلامات التجارية الفاخرة بمثابة مؤشر واضح لما هو قادم. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد نشهد عمليات بيع واسعة النطاق، إلى جانب إغلاق منافذ البيع بالتجزئة الراقية التي اعتمدت لفترة طويلة على المستهلكين لتوفير التدفق النقدي. وفي الازمات تظل السلع الفاخرة مجرد كماليات في وقت يستدعي إعادة ترتيب الأولويات مع ارتفاع مخاطر الركود في عام 2024.