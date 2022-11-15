العلامات التجارية السعودية الأكثر نمواً في الشرق الأوسط

جاء الإعلان عن وضع حجر الأساس لمصنع لوسيد في جدة، ثم الإعلان عن العلامة التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية CEER ليلفت الأنظار إلى قطاع الصناعة السعودي، وأهم العلامات التجارية التي تحمل شعار صنع في المملكة.

قطاع السيارات

لا شك أن صناعة السيارات، هو المشروع الأهم في الوقت الحالي، حيث تستهدف المملكة تأسيس مصنعين للسيارات الكهربائية بإنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف سيارة، أحدهما هو مصنع لوسيد، الذي سيصل إنتاجه إلى 100 ألف سيارة، كما تم إطلاق علامة CEER التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وتشمل استراتيجية صناعة السيارات 13 مكونًا من مكونات السيارة، مثل المحركات، والبطاريات، المقاعد، الإطارات، التكييف، والزجاج، الأمر الذي يؤهل المملكة لتصبح مركزًا إقليميا لصناعة السيارات ومكوناتها.

ستكون سير شركة مختصة في إنتاج السيارات الكهربائية على نطاق واسع في المملكة، وستساهم في عملية بناء قطاع فائق التطور الذي يستقطب نخبة من الشركاء والموردين والعلامات التجارية العالمية.

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170 ألف علامة تجارية مسجلة في السعودية

تبلغ العلامات التجارية المسجلة في السعودية نحو 170 ألف علامة حاليا، 46 بالمئة منها سجلت من داخل السعودية، و54 % سجل من الخارج.

ما هي أهم العلامات التجارية المسجلة في السعودية؟

تقول الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن هناك خمس فئات بارزة في العلامات التجارية المسجلة:

الفئة الأولى

تشمل 43 تصنيفا تتمثل في خدمات تقديم الطعام والشراب وخدمات المطاعم والفنادق، وتصل علاماتها التجارية إلى 15130 علامة.

الفئة الثانية

تشتمل على تسعة تصنيفات، تتعلق بالأجهزة والأدوات العلمية والكهربائية والفوتوغرافية والسينمائية والبصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة والإنقاذ والتعليم، ويصل عددها إلى نحو 12389 علامة.

الفئة الثالثة

تحتوي على 35 تصنيفا من أعمال خدمات الدعاية والإعلان وإدارة الأعمال وأعمال المكاتب ووصل عددها 11625 علامة تجارية.

الفئة الرابعة

تتضمن 30 تصنيفًا وتخص البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز وبدائل البن والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والعسل والملح والخل والبهارات وغيرها، ويبلغ عددها 11580 علامة.

الفئة الخامسة

بها ثلاثة تصنيفات وتحتوي على 11482 علامة تجارية، تتمثل في مستحضرات تبيض الأقمشة ومواد أخرى.

أهم العلامات التجارية السعودية

في مجال تجارة التجزئة

متجر اكسترا، مكتبة جرير، شركة عبد الصمد القرشي للعطور، العثيم، العربية للعود، بنده، الحكير، مكتبة العبيكان

في مجال الزراعة والصناعات الغذائية

البيك، شاورمر، المراعي، الصافي دانون، شركة صافولا، و”قودي Goody”، راني

في مجال النفط والبتروكيماويات

أرامكو، سابك، بترو رابغ

قطاع المصارف

مصرف الراجحي، البنك الأهلي، بنك سامبا، بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار، بنك ساب

قطاع الاتصالات

(شركة الاتصالات السعودية، موبايلي، مجموعة زين)

بحسب دراسة أصدرتها “براند فاينانس”، إحدى أبرز شركات الاستشارات الدولية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية فإن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول على أفضل مئة وخمسين علامة تجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة وصلت إلى 768 مليار دولار وتتصدر شركة أرامكو جدول الترتيب.

وأوضحت “براند فاينانس” في تقريرها إلى أن تقدم العلامات التجارية السعودية جاء بسبب الانفتاح العالمي الذي تشهده البلاد في الكثير من الجوانب، إلى جانب فتح السياحة في البلاد التي ساهمت كذلك في رفع قيمة العلامة التجارية السعودية.