ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مع استمرار قطاع المطاعم في التكيف والتطور، أثبتت المطاعم التقليدية والمطابخ السحابية على حد سواء أنها تقدم أمثلة مشرقة تدل على المرونة والابتكار. فالأمر لا يقتصر بالنسبة لها على تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة وحسب، وإنما تبنيهم أيضاً مفاهيم جديدة مثل “العلامات التجارية الافتراضية” لتنويع العروض المتاحة لديهم وزيادة الإيرادات والوصول إلى جمهور أوسع وجديد دون اللجوء إلى استثمارات كبيرة.

استحوذ قطاع توصيل الطلبات من المطعم إلى المستهلك على 98.4% من سوق توصيل الطعام العالمي عبر الإنترنت في عام 2021. ويشجع هذا السيناريو التقني، والمتأثر بالزيادة الأخيرة في الأسعار والجائحة، أصحاب المطاعم والمطابخ السحابية على التفكير في استراتيجيات جديدة، مثل العلامات التجارية الافتراضية، وذلك في سبيل التكيّف والوصول إلى عملاء جدد بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

ما هي العلامات التجارية الافتراضية؟

تمثل العلامات التجارية الافتراضية مفهوماً جديداً ومتسارع الانتشار في صناعة المطاعم المفتوحة للجميع. ببساطة، هي تشمل إنشاء علامة تجارية تبيع قائمة المأكولات المتاحة لديها عبر المنصات الرقمية فقط، والتي اكتسبت المزيد من القوة منذ فترة الجائحة.

وغالباً ما تتم إدارة العلامات التجارية الافتراضية عن طريق المطاعم الحالية التي تعتبرها وسيلة لتنويع عملياتها والوصول إلى رواد جدد وزيادة الأرباح. وبمعنى آخر، يكون الطعام حقيقي كما هو الحال بالنسبة للعملاء، فيما تكون العلامة التجارية ومنصات طلب الطعام افتراضية.

العلاقة بين العلامات التجارية الافتراضية والمطابخ السحابية

هناك مفهوم آخر وثيق الصلة، ألا وهو المطابخ السحابية، التي تشير إلى مطبخ المطعم الذي يستخدم فقط لإعداد وجبات للبيع ولا يمكن الوصول إليه أو تناول الطعام فيه من قبل عامة الناس.

ويعتبر مركز قيادة الأعمال، هو بذاته مطبخ سحابي، والذي يمكنه استضافة العديد من العلامات التجارية الافتراضية في المكان نفسه، ولكن لكل منها أسلوب عمل وأسواق وقوائم مختلفة، مما يزيد من قيمة الأرباح في المجمل.

ويجدر بالذكر أن سوق توصيل طلبات الطعام قد نما عالمياً لتصل قيمته إلى أكثر من 150 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف قيمته في عام 2017.

المزايا التي توفرها العلامات التجارية الافتراضية

إذا كنت تمتلك مطعماً أو مطبخاً سحابياً وتفكر في إنشاء علامة تجارية افتراضية، فعليك التفكير في المزايا التالية.

أسواق جديدة للأعمال: من خلال توفير قوائم مختلفة ضمن علامتك التجارية الافتراضية، ستتمكن من الظهور في نتائج بحث جديدة عبر تطبيقات التوصيل، وبالتالي توسيع قاعدة عملائك. عملية أكثر كفاءة: يمكنك بدء العمل بمطبخك الحالي وبالاعتماد على موظفيك دون الحاجة لاستثمارات كبيرة. المرونة: يمكنك تجربة قنوات بيع وتوزيع جديدة لزيادة إيراداتك. تجربة قوائم ونكهات جديدة: إذا اكتشفت سوقاً جديداً أو رائجاً، مثل الأطعمة النباتية، يمكنك مواكبة ذلك من خلال قوائم ملائمة تحت علامة تجارية جديدة. إمكانية توسيع نطاق عملك: عندما يزداد الطلب، يمكنك زيادة موارد مطبخك أو توظيف المزيد من الموظفين دون فتح مواقع جديدة. تقليل هدر الطعام: استخدام نفس المطبخ والموظفين يقلل من كمية هدر الطعام. استثمار أقل: تكلفة أقل من افتتاح محل أو مطعم. زيادة الإيرادات: نتيجة للأهداف الجديدة وتنويع العروض.

تحديات العلامات التجارية الافتراضية

رغم أن قائمة العلامات التجارية الافتراضية مليئة بالفرص، فهناك بعض التحديات والنقاط التي يجب وضعها في الاعتبار لمن يتطلع إلى الارتقاء بعلامته التجارية إلى المستوى التالي. يتضمن ذلك تحديد الجمهور المستهدف، وامتلاك كل من المنافسة العالية على نطاق جغرافي أوسع وعبر الإنترنت، والقدرة المالية لتطوير العلامة التجارية مع تلبية النفقات التشغيلية، والخبرة للعمل في فئة طهي جديدة، واختيار منصة التوصيل المناسبة، واختيار نظام الإدارة المناسب بين مطبخك ومنصات التوصيل، وتدريب طاقم المطبخ واتباع بروتوكول سلامة الغذاء.

تطوير علامة تجارية افتراضية

تعتبر العلامة التجارية الافتراضية الناجحة، والتي تحقق الانتشار الواسع أمراً بالغ الأهمية للتواصل مع العملاء ولكي تكون بين الخيارات الأولى عند بحثهم عن مكان لتناول الطعام منه. وفي استطلاع أجرته كل من جمعية المطاعم والمقاهي (قوت) ودليفركت مؤخراً، أفاد المشاركون الذين يديرون المطاعم أن تسويق علامتهم التجارية الافتراضية هو أحد التحديات التي يواجهونها. وفيما يلي ثلاثة إجراءات تسويقية ستواجه هذا التحدي.

أضف القليل من النكهة الخاصة إلى أسلوبك:

من الضروري تطوير أسلوب وطابع مميزين من أجل مساعدة علامتك التجارية على التميز عن بقية المنافسين. وتتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك بتحليل استراتيجيات الاتصال لمنافسيك وتجنب تكرارها.

اصنع محتوى متميز

شارك في جلسة تصوير وتأكد من أن صورك جذابة ولافتة، وجرب أنماط التصوير الفوتوغرافي المختلفة والأساليب المرتبطة بعلامتك التجارية. يمكنك إضافة لمسة شخصية لصورك عن طريق وضع أيقونات حولها، أو استخدام المرشحات، أو الاعتماد على أسلوب طباعة فريد. بالإضافة إلى ذلك، شارك القصص أو التفاصيل التي ترتبط بالمأكولات التي تقدمها، على وسائل التواصل الاجتماعي، وفكر في التعاون مع المدونين في مجال المأكولات.

تعليقات العملاء أو المشاركات لتعزيز الانتشار

شجع عملاءك على وضع التعليقات أو النشر عن مدى استمتاعهم بمأكولاتك على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تسمح لك المراجعات بتحسين سمعتك أثناء الاطلاع على التعليقات حول ما يمكنك تحسينه وما تقوم به بشكل جيد. بصفتك مالك مطعم أو موظف، قد يكون من الصعب عليك مواكبة الصناعة المتغيرة باستمرار. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنك استحوذت بالفعل على جمهور مخلص من خلال القائمة التي تقدمها لهم، وأن العديد من العملاء المحتملين حريصون على تجربة عروضك الجديدة.