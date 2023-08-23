ما سبب العلاقة المتوترة بين بنزيمة ومدرب الاتحاد؟

ذكرت تقارير صحافية سعودية، أن العلاقة بين نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب فريق اتحاد جدة السعودي ومدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو متوترة نتيجة للأسلوب الذي يعتمد الأخير في خطة اللعب.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إن المدرب أوضح للإدارة أنه لا يريد بنزيمة لأن أسلوبه في اللعب لا يتناسب مع طريقته وطلب منهم عدم التعاقد معه، كما كشفت أن اللاعب قال للمفاوضين الذين اجتمع معهم لأقنعه بالحضور إلى السعودية إنه لا يحبذ طؤيقة البرتغالي ويشعر بعدم ارتياح بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب سانتو.

وطالب بنزيمة منحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي.

واجتمع قائد ريال مدريد السابق وحامل الكرة الذهبية مع سعد اللذيذ، المفاوض السعودي في صفقة قدومه، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو.