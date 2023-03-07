العقوبات الاقتصادية على روسيا تفاقم نقص المنتجات في بريطانيا

تواجه سلاسل محال «سوبرماركت» نقصا كبيرا في عدد من أنواع الخضراوات والفواكه في الأسواق البريطانية، فيما تتكدس ذات المنتجات في محال المدن والبلدات الروسية رغم العقوبات الاقتصادية والنفطية على روسيا أكبر دول العالم مساحة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا.

ونشرت صحيفة بريطانية مقارنة بين حال تلك المتاجر في البلدين وأظهرت بالصور أرفف المتاجر في مدينة بيرم الروسية (في جبال أورال ، على بعد 24 ساعة بالسيارة من موسكو) التي تكدس أكوام من الأطعمة الطازجة. وفيما تظهر صور المحلات السوبر ماركت البريطانية ترشيد شراء البيض وأرفف فارغة من الفواكه والخضروات تظر المعاناة في بريطانيا مع ترشيد محلات السوبر ماركت لمنتجات الطماطم والخيار والفلفل والخس مع تكبد المزارعين في المملكة المتحدة لأزمات عدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في فصل الشتاء لزراعة الفاكهة في البيوت البلاستيكية.

ويفسر الخبراء سبب أزمة المنتجات الخضار في بريطانيا بعوامل عدة منها ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر سلباً على النقل والتخزين، و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذي يتجرع البريطانيون مرارته بعدما صوتوا له. كما تعلو أصوات المعارضين للحكومة البريطانية حيث الحديث عن فشل كبير طال أخيراً استراتيجية توفير الغذاء وإدارة سلاسل التوريد بحكمة، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ.