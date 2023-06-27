العطلات الصيفية.. أبرز الوجهات والنصائح للسفر والحجوزات

يبدو أن موسم السفر خلال الصيف المقبل سيكون في أوج مواسمه، بعدما أظهرت الأرقام والإحصاءات أن الكثير من سكان دولة الإمارات حزموا أمتعتهم، وجهزوا حقائبهم من أجل جولة خارجية، فبعض الأسر لم تسافر منذ سنوات، وبعضها امتنع عن السياحة بسبب كورونا والأوضاع المالية المتقلبة، وبالتالي تغيرت الوجهات وتم استحداث وجهات جديدة، وهناك الكثير من الأحداث المتسارعة طرأت على سوق السياحة والسفر.

عندما يفكر رب الأسرة في السفر يجب عليه أن يضع في الحسبان الكثير من الاعتبارات، مثل اختيار وقت السفر المناسب، والمدة التي سيقضيها، والوجهة التي يختارها، والأمتعة التي سيحملها، كما يجب عليه أن يتفقد جوازات سفر عائلته، وأسعار التذاكر، وأن يستشير الشركات والمعنيين قبل أن يحجز إلى وجهته.

وحتى لا تتعرض الأسر للكثير من المشاكل والمتاعب عند تفكيرها في السفر هذا الموسم، يجب عليها أن تضع برنامجاً كاملاً للأشياء التي ستقوم بها، وما هي الميزانية المالية التي تم تحديدها لجولتها الخارجية، واختيار مدن تتوفر فيها بنى تحتية قوية، وقريبة من السفارة أو القنصلية لدولة المسافر، حسب محمد جاسم الريس، الرئيس الفخري لمجموعة وكلاء السفر والسياحة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات والبواخر (مجموعة الريس).

ويقول الريس: «هناك طفرة كبيرة في الطلب على السفر هذا العام، خاصة في الصيف بعد انتهاء موسم المدارس، بعدما تعطل قطار سفر بعض العائلات خلال الأعوام الماضية للعديد من الأسباب التي تخص كل عائلة، وعاد موضع السياحة ينشط لديها من جديد للذهاب بجولة إلى إحدى الدول المجاورة، أو الإقليمية، أو الأوربية”.

وأضاف: «يجب على العائلات بشكل عام، وبشكل خاص الأسر صاحبة الدخل المتوسط، أن تحجز تذاكر سفرها مبكراً للتغلب على لهيب الأسعار، حتى تحصل على سعر معقول ومناسب، وأيضاً أن تحجز الأسر في شقق فندقية وليس فنادق، باعتبارها أرخص، ويوجد بها العديد من التجهيزات، مثل المطبخ التي تكون الأسرة بحاجة إليه، خاصة التي تفكر في قضاء أسبوعين وأكثر، وتكون الشقق والفنادق آمنة أكثر من غيرها من البيوت”.

نصائح مهمة

كما ننصح العائلات أن تختار مناطق توجد فيها مستشفيات مركزية، وبنية تحتية جيدة، وأمن عال، وسفارة أو قنصلية للدولة، والتسجيل في «تواجدي» لدى وزارة الخارجية، حتى تكون العائلة أو الفرد على تواصل معها في حالة الطوارئ، أو الزلازل، أو الكوارث الطبيعية، وغيرها من الظروف التي تطرأ خلال السفر.

وأشار الريس إلى أنه يفضل أن يستشير المسافر قبل سفره أهل الخبرة ومكاتب السفر، ومن سافر من قبل على الوجهة التي ينوي الحجز عليها، حتى يتفادى المشاكل والعوارض التي تعرض لها، أو حتى يغيّر وجهته إلى وجه أخرى مجهزة بكل الخدمات والبنى التحتية القوية.

ودعا الريس، العائلات إلى أن تحجز في أماكن معروفة ومشهورة عند نزولها في أي دولة، ويوجد فيها رجال أمن على مدار الساعة، بغض النظر أن يكون الحجز في شقق، أو فنادق 4 نجوم، أو 5 نجوم.

وفي ما يأتي أهم النصائح المتعلقة بموسم العطلات الصيفية:

الحجز في شقق فندقية. السفر غير المباشر. الإقامة في أماكن معروفة. اختيار الأماكن الآمنة. اختيار الوقت المناسب. اختيار مدة الرحلة. اختيار الوجهة مسبقاً. حجم الأمتعة. تفقد جوازات السفر. استشارة قبل الحجز. التسجيل في “تواجدي”. القرب من السفارات.

التغلب على الأسعار

وحول التغلب على أسعار التذاكر، أكد إلى أنه يوجد خياران لا ثالث لهما، أولاً الحجز المبكر لأن الأسعار سوف ترتفع أكثر وأكثر خلال الصيف، ولن يكون هناك مجال لنزولها خلال الفترة المقبلة، والسفر غير المباشر، أي عند السفر إلى تايلاند فتحجز على الطيران العماني، فتنزل إلى مسقط وبعدها إلى وجهتك، وتكون أرخص من السفر مباشرة من دبي إلى هذه الوجهة، وبالإمكان توفير نحو 40% في بعض الأحيان من أسعار التذاكر.

ولفت الريس إلى أنه في دولة الإمارات العديد من الناقلات الوطنية، وبإمكان العائلات ذات العدد الأكبر أن تختار الشركة التي توفر أسعاراً أرخص من غيرها، بجانب الناقلات العالمية التي تتيح أسعاراً أرخص نسبياً عند الحجز عليها.

أهم الوجهات

وكشف أن هناك 6 وجهات لا تحتاج العائلات المقيمة في الإمارات الحصول على تأشيرة سياحية مسبقة عند السفر إليها، وهي أذربيجان، جورجيا، أرمينيا، أوزبكستان، المالديف، نيبال، وهناك بعض الجنسيات المحددة التي يجب أن تسأل سفارة بلدان هذه الدول، قبل الحجز إليها، لأنها ستكون بحاجة إلى تأشيرة مسبقاً قبل سفرها.

وقال محمد الريس: «كشفت الإحصاءات لدينا، أن الوجهات التي يكثر الحجز والطلب عليها من قبل العائلات حالياً وخلال الأشهر المقبلة، شملت؛ تايلاند ولندن، وسويسرا والنمسا، ومناطق شمالي أوروبا، والدول الإسكندنافية، والبوسنة وبولندا وأذربيجان”.

وأضاف: «هناك طلب على كبير على روسيا، كما زاد توجه الأفراد والعائلات على الوجهات الشتوية في الصيف، مثل جنوب إفريقيا وأستراليا، حيث تصل دراجات الحرارة في هذه الدول إلى 12 درجة، خاصة أن الوجهات الأوروبية خلال الصيف الماضي وصلت درجة الحرارة فيها 36 درجة مئوية”.