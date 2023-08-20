مويضي المطيري by مويضي المطيري

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“العصفور الأزرق” قريبا سيعود لمنصة ” X “

مويضي المطيري by مويضي المطيري

بين الحين والآخر يفاجيء الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة X “تويتر سابقا” متابعي المنصة بقرارات مثيرة.

ويبدو أنه يتجه لإعادة رمز “العصفور الأزرق” إلى شعار المنصة، الذي غيّره مؤخراً.

وقام إيلون ماسك، بنشر تصميمين للعصفور الأزرق على شعار المنصة X، مستفتياً المغردين أيهما يختار لاعتماده على الشعار من جديد .

وكان إيلون ماسك قد غيّر اسم وشعار تويتر من العصفور إلى الحرف” X “، كما وضعه على صورة حسابه الرسمي، وفقا لـ”موقع تواصل”.

أيضا في خطوة أخرى مثيرة للجدل لشركة “إكس” – تويتر سابقا- اتخذ رجل الأعمال الأمريكي ومالك الشركة “إيلون ماسك”، قرارا جديدا بشأن حظر الحسابات.

وأكد إيلون ماسك أن منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها، ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى.

وفي التفاصيل تسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وأوضح ماسك في منشور على المنصة “سيتم إلغاء الحظر باعتباره ’خاصية’، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة”.

وأضاف أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

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