العروس أنثى تمساح.. والعريس رئيس بلدية

تزوج رئيس بلدية في جنوب المكسيك من أنثى تمساح كيامن في طقس تقليدي، يعتقد أنه قد يجلب الحظ الجيد للسكان.

وأعلن فيكتور هوجو سوسا، رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا، في ولاية أواكساكا الجنوبية، حبه لعروسه التي منحها اسم أليسيا أدريانا، وأقسم بالإخلاص لعروسه التي تحمل لقب «الأميرة الصغيرة» في تلك التقاليد الثقافية القديمة.

ووقف سوسا ليخبر عروسه المفترسة أمام الجميع «أنا أقبل المسؤولية لأننا نحب بعضنا بعضاً. هذا هو المهم، لا يمكنك الزواج بدون حب، أنا أتقدم للزواج من الأميرة الصغيرة”.

Para cumplir con una de las costumbres más arraigadas en el pueblo de San Pedro Huamelula #Oaxaca, el alcalde de la localidad, Víctor Hugo Sosa, aceptó casarse con una lagarta viva y la ceremonia fue este viernes.



?Rusvel Rasgado pic.twitter.com/A8VnhIFt5q — Quadratín Oaxaca (@Quadratinoaxaca) July 1, 2023



وقبل الاحتفال، تم نقل الحيوان من منزل إلى منزل حتى يتمكن السكان المحليون من حمله والرقص.

وارتدت أنثى التمساح تنورة خضراء وسترة ملونة مطرزة يدوياً وغطاء رأس من الأشرطة والترتر. وتم الحرص على إغلاق أنفها تفادياً لأي حوادث مؤسفة قبل الزواج.



وارتدت فيما بعد زي العروس الأبيض وأخذت إلى قاعة المدينة المحلية لحفل الزفاف.

وبعد الحدث ، رقص رئيس البلدية مع “عروسه” على أنغام الموسيقى التقليدية.

وقال السيد سوسا لوكالة الأنباء الفرنسية “نحن سعداء لأننا نحتفل بوحدة ثقافتين. الناس راضون”.

واستوطنت تماسيح الكيامن، مستنقعات المكسيك ودول أمريكا الوسطى منذ مئات السنوات، وتعد تلك الطقوس واحدة من أقدم الموروثات الثقافية في المكسيك.

وفسر السكان الأصليون تلك الطقوس التي بدأت منذ ما يزيد على 230 عاماً، بأنها تصنع السلام بين كائنين متضادين، البشر والتماسيح، كما قد تجلب خيرات الطبيعة الوفيرة للمزارعين، وتساعد في هطول المزيد من الأمطار.